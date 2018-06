NewVoiceMedia, ein weltweit tätiger Anbieter von cloud-basierten Technologien für den Vertriebsinnendienst und Contact-Center, wurde von Ventana Research im diesjährigen Value Index for Contact Center in the Cloud zum Leader gekürt. NVM erreichte Spitzenplätze für Zuverlässigkeit und Validierung, für seine effizienten Abläufe, globalen Fähigkeiten sowie die Kundenzufriedenheit.

Der quantifizierte, forschungsbasierte Index von Ventana Research bewertet sowohl Anbieter als auch deren Technologien sowie Produkte für Contact-Center-Anforderungen, die von der Anrufbearbeitung, Erfassung und Analyse von Kundeninteraktionen bis hin zu Engagement, Abläufen und Sachbearbeitermanagement reichen. Mit dem Value Index können Unternehmen die Lösungen von Anbietern von Cloud-Contact-Centern im Kontext ihrer eigenen Anforderungen bewerten.

NewVoiceMedia wurde als Leader in der Kategorie Zuverlässigkeit des Value Index eingestuft. Die Klassifizierung beinhaltet Bewertungskriterien, die sicherstellen sollen, dass die Lösungen die erforderliche Leistung und Skalierbarkeit bieten. Dazu gehören die Art der Unterstützung der IT-Architektur eines Unternehmens durch das Produkt sowie deren Komplexität, Anpassungsfähigkeit und Konfiguration.

Das Unternehmen ist darüber hinaus auch Leader in der Kategorie Validierung, die das Engagement der Anbieter in ihrem Marktsegment sowie den Umfang der Kommunikation relevanter Informationen untersucht. Dazu gehört, inwieweit sich das Unternehmen auf sein Produkt konzentriert und sich engagiert, wie stabil Management und Finanzlage sind und wie sich Bestandskunden über das Unternehmen und seine Produkte äußern.

Dazu Mark Smith, CEO und Chief Research Officer von Ventana Research: "Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen Unternehmen auf allen Kanälen das bestmögliche Kundenerlebnis bieten. Um einen nahtlosen und konsistenten Austausch mit Kunden zu gewährleisten, müssen Kommunikationskanäle integriert werden, alle verfügbaren Informationen unter den zuständigen Mitarbeitern und Systemen ausgetauscht und der Kontext aufrechterhalten werden, wenn Kunden den Kanal wechseln. Der Value Index bietet Unternehmen die Möglichkeit, Software für cloud-basierte Contact-Center zu bewerten und die Marktreife der bestehenden und potenziellen neuen Anbieter zu ermitteln, damit sie ein differenziertes Kundenerlebnis bieten können."

"NewVoiceMedia hat viel investiert, um Unternehmen, die ein Omni-Channel-Contact-Center in Salesforce betreiben, ein besseres Benutzererlebnis bieten zu können. NVM konzentriert sich auf den Austausch mit Kunden in allen Service- und Vertriebsabteilungen und bietet ausgereifte Gesprächsanalysen zur Optimierung der Kundeninteraktionen durch Schulung und Beratung. Das Unternehmen wurde als Leader im Value Index in der Kategorie Zuverlässigkeit eingestuft, weil es sich auf effiziente Abläufe konzentriert und die Lösungen rund um den Globus im Rechenzentrumsbetrieb eingesetzt werden können."

In der im Frühjahr veröffentlichten Version 18 stellte NewVoiceMedia wichtige Funktionen vor, mit denen Unternehmen die digitale Transformation voranbringen und gleichzeitig einheitliche, konsistente und integrierte Kundenerlebnisse schaffen können und zwar unabhängig davon, welchen Kanal der Kunde wählt. Mit der NVM-Plattform können Unternehmen Gespräche bzw. Interaktionen mit Kunden über E-Mail, Chat, SMS, Video und soziale Medien auf integrierte und einheitliche Weise weiterleiten. Digitale Assistenten und Sachbearbeiter werden gleichermaßen unterstützt, sodass Ressourcen optimal eingesetzt und Kennzahlen für alle Kundeninteraktionskanäle hinweg verbessert werden können.

Dennis Fois, CEO von NewVoiceMedia, kommentiert dazu: "Wir freuen uns sehr, dass wir zum Leader im Contact Center in the Cloud Value Index von Ventana Research ernannt wurden. Bei der digitalen Transformation geht es darum, die Art und Weise zu verändern, wie Unternehmen arbeiten und mit Kunden interagieren, um ihnen einen besseren Austausch bieten zu können. Unser Ziel ist es, jedes Gespräch zum Erfolg zu machen und das auf allen Kanälen. Wir sind stolz darauf, für einige der wachstumsstärksten Unternehmen der Welt attraktiv zu sein. Wir werden auch weiterhin die Innovation vorantreiben, die Unternehmen dabei hilft, langfristig großartige Gespräche mit Kunden zu führen, ihren Service so zu verbessern und den Verkauf anzukurbeln."

Über NewVoiceMedia

NewVoiceMedia ist ein führender, weltweit tätiger Anbieter von Technologien für den Vertriebsinnendienst und Cloud-Contact-Center, mit denen Unternehmen den Austausch mit Kunden verbessern und personalisieren und so ihren Umsatz steigern können.

Die preisgekrönte Plattform verknüpft alle Kommunikationskanäle miteinander, ohne dass kostspielige neue Hardware angeschafft werden muss. Das System bietet durch eine nahtlose CRM-Integration umfassenden Zugriff auf die dort vorgehaltenen Daten. Mithilfe der Cloud-Umgebung und einer nachgewiesenen Plattformverfügbarkeit von 99,999 sorgt NewVoiceMedia für umfassende Flexibilität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit.

Zu den über 700 Kunden des Unternehmens zählen die Canadian Cancer Society, Ebury, FCR Media, FlixBus, JustGiving, Kingston University, Lumesse, Paysafe und Vax. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.newvoicemedia.com oder auf Twitter: @NewVoiceMedia.

