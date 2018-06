Der Markt für das Internet of Things (IoT) wächst rasant: Experten sind sich einig, dass es im Jahr 2025 weltweit 27 Milliarden IoT-Verbindungen in einer Vielzahl von Anwendungen geben wird, zum Beispiel in Konsumgütern, medizinischen Geräten, Fahrzeugen und Industrieumgebungen. Diese Branchen stehen jedoch vor großen Herausforderungen hinsichtlich der Sicherheit, denn es gilt Angriffe etwa in Form von IP-Diebstahl, Fälschung und Überproduktion, Datendiebstahl oder potenziell lebensbedrohlicher Sabotage zu verhindern. Trotz dieser Bedrohungen sind laut ABI Research nur vier Prozent aller am Markt verfügbaren IoT-Produkte sicher. Der Marktanalyst schätzt, dass der Gesamtmarkt für Security-Mikrocontroller für IoT im Jahr 2022 einen Wert von 1,2 Milliarden US-Dollar erreichen kann, wobei sichere IoT-Produkte fast 20 Prozent der neuen IoT-Einheiten ausmachen.

Das Angebot an Security-Mikrocontrollern ist bisher begrenzt, aber die Chiphersteller haben den Bedarf erkannt. Beispielsweise haben erst kürzlich Renesas Electronics, NXP und ST Microelectronics entsprechende Security-Mikrocontroller auf den Markt gebracht. Diese MCUs zeichnen sich unter anderem durch kryptographische Beschleuniger und geschützte Bereiche für die Schlüssel- und Zertifikatspeicherung aus. Produkteinführungen dieser ...

