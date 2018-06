Unabhängige Studie zeigt, dass internationale Unternehmen, die auf OTCQX handeln, unmittelbar nach ihrem Eintritt höhere Werte und bessere Liquidität auf ihrem jeweiligen Heimatmarkt erzielen



New York (ots/PRNewswire) - Internationale Unternehmen, die erstmals außerhalb der USA an einer Börse notieren, konnten auf dem jeweiligen Heimatmarkt nach ihrem Handelsstart auf der Plattform OTCQX® Best Market und gemessen an der Zahl der Aktien einen Zuwachs beim Handelsvolumen von 28 Prozent erzielen. Zu diesem Ergebnis kam eine jüngst durchgeführte Studie, die heute von OTC Markets Group Inc. (http://www.otcmarkets.com/stock/OTCM/quote?utm_source=Press%20R elease&utm_medium=Press%20Release&utm_campaign=Press%20Release) (OTCQX: OTCM) veröffentlicht wurde. Zudem verzeichneten Unternehmen bei den US-amerikanischen Anteilsrechten einen Anstieg um das 7-Fache.



Die unabhängige Studie unter dem Titel "The OTCQX Advantage: Benefits for International Companies" (Der Vorteil von OTCQX: Wie internationale Unternehmen profitieren) wurde von Oxford Metrica (http://www.oxfordmetrica.com/), der Firma für strategische Beratung, durchgeführt. Untersucht wurde der Einfluss auf den Wert und die Liquidität, über die ein internationales Unternehmen auf seinem Heimatmarkt mithilfe von Cross-Trading auf OTCQX, der Premium-Plattform des US-amerikanischen Equity-Markts für den außerbörslichen Handel (Over-the-Counter, "OTC"), verfügt. Die Studie wertete die Angaben von über 500 internationalen Emittenten aus, die ihren Handel seit 2007 auf dem OTCQX-Markt abwickeln.



"Wir sind sehr glücklich darüber, eine Premium-Plattform für das Cross-Trading bereitstellen zu können, über die leitenden Managementteams und die Abteilungen für Anlegerbeziehungen messbare und aussagekräftige Ergebnisse erhalten, die mit einer verbesserten Sichtbarkeit korrelieren, aber auch einen Zusammenhang mit den gestiegenen Zahlen bei den Anteilsrechten in den USA und einem höheren Shareholder Value offenlegen. Zudem wird auch noch die Liquidität auf dem jeweiligen Heimatmarkt gestärkt", sagte Jason Paltrowitz, Executive Vice President der Corporate Services bei der OTC Markets Group. "Diese jüngste Studie ist ein weiterer Beleg für die nachgewiesene Qualität des OTCQX-Markts und dafür, welche Möglichkeit sich hier für etablierte und auf Investoren ausgerichtete internationale Unternehmen ergeben, die die zunehmenden Vorteile eines effizienten und kostengünstigen Angebots nutzen, um am Handel zwischen den führenden globalen Emittenten auf dem US-amerikanischen Kapitalmarkt teilzunehmen."



Ergebnisse der Studie:



- Mit der Teilnahme am OTCQX-Markt stieg die Zahl der Anteilsrechte in den USA um das 7-Fache - Die Liquidität auf dem Heimatmarkt, gemessen am Volumen der gehandelten Aktien, erhöhte sich nach dem Einstieg in den OTCQX-Markt um 28 Prozent - Das Handelsvolumen nach Anzahl der Aktien stieg im außerbörslichen Handel um 37 Prozent - Das Handelsvolumen der Unternehmen, die gemessen am Ausgabeumfang in der unteren Hälfte rangieren, erhöhte sich um 43 Prozent - Das Handelsvolumen der Unternehmen, die gemessen am Ausgabeumfang in der oberen Hälfte rangieren, erhöhte sich um 12 Prozent



Informationen zur Studie und zur Methode



Die Studie wurde von der OTC Markets Group in Auftrag gegeben und von Oxford Metrica durchgeführt. Es wurden sämtliche internationale Unternehmen unter die Lupe genommen, die seit 2007 auf der OTCQX-Plattform zugelassen worden sind. Die sich daraus ergebende Grundgesamtheit besteht somit aus mehr als 500 Firmen. Es wurden Angaben zu Preisen und zum Volumen ein Jahr vor dem Einstieg in den OTCQX-Markt und drei Jahre danach ermittelt. Zudem wurden die Daten über Anteilsrechte ein Jahr vor und fünf Jahre nach Teilnahmebeginn erhoben.



- Die empirische Studie untersucht den Einfluss auf den Wert und die Liquidität innerhalb des Heimatmarkts der jeweiligen international tätigen Firmen, sobald diese über OTCQX handeln. - Nach einer Prüfung der Marktrendite und der idiosynkratischen Faktoren werden die Wertschöpfung sowie die Entwicklung der Aktienpreise gemessen. - Die Auswirkung auf die Liquidität wird anhand der Veränderung des Tagesdurchschnitts des Trading Volume Multiplier gemessen.



Die komplette Studie (https://www.otcmarkets.com/files/The%20OTCQX %20Advantage%20-%20Benefits%20for%20International%20Companies.pdf) steht unter www.otcmarkets.com zur Verfügung.



Oxford Metrica hatte bereits im Januar 2016 in einer Studie unter dem Titel OTCQX: The Clear Advantage (http://www.oxfordmetrica.com/pu blic/CMS/Files/1569/OM-report-for-OTCM_Jan16.pdf) (Der deutliche Vorteil) die Auswirkungen auf die Liquidität von Unternehmen untersucht, die auf der OTCQX-Plattform handeln. Die damaligen Ergebnisse hatten gezeigt, dass Firmen, nachdem dem sie in den OTCQX-Markt eingestiegen waren, bei der Liquidität einen erheblichen Zuwachs verzeichneten: Das an der Zahl der Aktien gemessene Handelsvolumen und das Volumen in Dollar gemessen war gestiegen, die Unterschiede zwischen Kauf- und Verkaufspreisen hatten sich verringert und es hatte einen Anstieg bei der Zahl der Broker-Dealer je Wertpapier gegeben.



Informationen zu OTC Markets Group Inc.



OTC Markets Group Inc. (http://www.otcmarkets.com/stock/OTCM/quote) (OTCQX: OTCM) ist Betreiber der Finanzplattformen OTCQX® Best Market, OTCQB® Venture Market und Pink® Open Market, auf denen 10.000 US-amerikanische und internationale Wertpapiere gehandelt werden. Über OTC Link® ATS und OTC Link ECN verbinden wir ein vielfältiges Broker-Dealer-Netzwerk, das für Liquidität sorgt und Dienstleitungen rund um Aktiengeschäfte anbietet. Wir erleichtern den Handel für Investoren, indem sie den Broker ihrer Wahl finden können, und wird ermöglichen es Unternehmen, die Qualität der Informationen, die Investoren zur Verfügung stehen sollen, zu verbessern.



Wenn sie mehr darüber erfahren möchten, wie wir für besser informierte und effizientere Märkte sorgen, gehen Sie bitte auf www.otcmarkets.com.



OTC Link ATS und OTC Link ECN werden von OTC Link LLC betrieben, das Mitglied von FINRA/SIPC und dem von der SEC regulierten ATS (Alternatives Handelssystem) ist.



