artec technologies AG ermöglicht Informationsvorsprung an der Börse: Neue Mehrwertdienste für das Verlags- und Medienwesen DGAP-News: artec technologies AG / Schlagwort(e): Produkteinführung artec technologies AG ermöglicht Informationsvorsprung an der Börse: Neue Mehrwertdienste für das Verlags- und Medienwesen 21.06.2018 / 09:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. artec technologies AG ermöglicht Informationsvorsprung an der Börse: Neue Mehrwertdienste für das Verlags- und Medienwesen + Suchmaschine für audiovisuelle Daten deckt den individualisierten Informationsbedarf + Überrendite durch Echtzeitinformationen und Data Mining + Technologie mit Proof-of-Concept Diepholz/Bremen - 21. Juni 2018: Informationsvorsprung ist entscheidend, nicht nur an der Börse. Und nirgends verbreiten sich Informationen schneller als im Internet. Die artec technologies AG, Spezialist für intelligente und benutzerdefinierte Anwendungen in der Aufbereitung und Analyse von audiovisuellen Daten, bietet Unternehmen aus dem Verlags- und Medienwesen ab sofort die Möglichkeit, audiovisuelle Informationsportale zu unterschiedlichsten Themen von Politik, Wirtschaft, Börse bis hin zu Lifestyle und Sport aufzubauen. In diesen erhalten die Nutzer aufbereitete Videoclips mit Informationen aus TV, Radio und der Online-Welt inklusive Social Media zu ihren persönlichen Suchparametern in Echtzeit oder On-Demand. Darüber hinaus unterstützen Tools wie Sentimentsanalyse und Fake-News-Erkennung bei der inhaltlichen Einordnung. Für die Betreiber bietet sich die Möglichkeit, hochwertige und schnell verfügbare Inhalte zur Verfügung zu stellen die einen echten Mehrwert bieten. Das Ergebnis: Nutzer sind bereit für die Leistungen zu bezahlen. "Klassische Medien stehen im Wettbewerb mit Google & Co. und müssen neue Wege gehen, um Erlösquellen mit Zukunft zu erschließen. Nutzererfahrung, einfacher Bezahlvorgang und insbesondere hoher Mehrwert sind der Schlüssel, um Bezahlmodelle zu etablieren", sagt artec-CEO Thomas Hoffmann. "Dabei muss das moderne Konsumverhalten berücksichtigt werden. Immer mehr Menschen informieren sich fast ausschließlich online und am liebsten über audiovisuelle Inhalte. Diesem Verhalten kommt die artec Technologie 100%ig entgegen." Anwendungsbeispiel Börse: Überrendite durch Echtzeitinformationen und Data Mining Am Beispiel einer möglichen App im Bereich der Börseninformationen für Privatanleger und institutionelle Investoren lässt sich die Leistungsfähigkeit und der Mehrwert der artec-Technologie aufzeigen: Sobald der Nutzer seine Suchbegriffe wie beispielsweise den Namen einer börsennotierten Gesellschaft oder eines Börsenindizes eingegeben hat, wird in TV, Radio und der Online-Welt inklusive Social Media nach relevanten Neuigkeiten gesucht. Prinzipiell können weltweit alle verfügbaren Sender und URLs mit einbezogen werden. Der Nutzer entscheidet über die Frequenz seines persönlichen Updates als Push-Nachricht. Bei Treffern werden in der zeitlichen Länge variabel definierte Sequenzen als Videoclips zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird der gesamte Content durch Sentimentsanalysen und unterschiedliche weitere Tools gefiltert. Durch dieses so genannte Data Mining können Entscheidungshilfen für die richtige Anlagestrategie geben werden. Dies alles geschieht auf Wunsch in Echtzeit, um dem Nutzer einen Informations- und Analysevorsprung zu ermöglichen. Das Ziel: Investmentchancen frühzeitig aufdecken und Überrendite erzielen. Technologie mit Proof-of-Concept Diese Mehrwertdienste von artec basieren auf der im Jahr 2017 vorgestellten XENTAURIX-Cloud-Plattform mit kognitiven Engines für die Analyse audiovisueller Daten. Als Software-as-a-Service (SaaS) werden leistungsstarke Computer-Programme zur Verfügung gestellt, um audiovisuelle Inhalte zu durchsuchen, analysieren, verarbeiten und um neue Inhalte zu produzieren. Die XENTAURIX-Cloud wird seit dem zweiten Quartal 2018 erfolgreich von einem führenden europäischen Medienkonzern im redaktionellen Alltag eingesetzt. Über die artec technologies AG Die börsennotierte artec technologies AG (WKN 520958) aus Diepholz (Deutschland) entwickelt und produziert innovative Software- und Systemlösungen für die Übertragung, Aufzeichnung und Auswertung von Video-, Audio- und Metadaten in Netzwerken und Internet. Kunden nutzen seit dem Jahr 2000 die Produktplattformen MULTIEYE(R) für High Definition Videosicherheitslösungen und XENTAURIX(R) für Media & Broadcast Streaming und Recording Anwendungen. artec bietet seinen Kunden einen Komplettservice (Projektierung, Inbetriebnahme, Service & Support) sowohl für die Standardprodukte als auch die Sonderentwicklungen und Cloud-Dienste an. www.artec.de Kontakt Presse und Investor Relations: artec technologies AG Fabian Lorenz E-Mail: investor.relations@artec.de Tel.: +49 5441 599516 21.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 