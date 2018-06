Hier geht's zum Video

Die Anleger haben sich gestern nicht so richtig aus der Deckung getraut. Der DAX legte zwar gut los. Am Nachmittag ging es dann aber rauf und runter. Am Ende sschloss der deutsche Leitindex bei 12.695 Punkten. Das ist ein kleines Plus von 0,14 Prozent bzw. 17 Punkten. Marktidee: Starbucks Starbucks baut kräftig um. In dieser Woche gab der Konzern bekannt, 150 Niederlassungen in den USA schließen zu wollen. Starbucks kämpft seit längerem mit großen Problemen. Das zeigt sich auch am Aktienkurs. Anleger fassten die Unternehmensmeldungen negativ auf. Dabei rutschte das Papier unter wichtige Marken.