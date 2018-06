Bern (ots) -



Von der Wiege bis zur Bahre - die Heilsarmee zeigt in ihrem

Online-Jahresbericht 2017 auf, wie sie würdiges Leben und Teilhabe am

Leben ermöglicht. Klicken Sie jetzt auf

www.heilsarmee.ch/jahresbericht.



Alive - lebendig, jung und spritzig. Nicht gerade die Adjektive,

die Sie der Heilsarmee gegeben hätten, oder? Dann kommen Sie mal an

ein Konzert der alive-Teens. Der Teenager-Chor der Heilsarmee singt

und tanzt schon seit mehr als 20 Jahren jeden Sommer und bringt auf

seiner Tournee die Schweizer Innenstädte zum Beben. Ihre Botschaft:

Es gibt Hoffnung, in jeder Situation des Lebens. Und das ist,

unumstritten, wofür die ganze Heilsarmee steht.



Angebote für ein ganzes Leben



Die Heilsarmee bietet Menschen in jeder Lebenslage Unterstützung

an. Kindern und Jugendlichen hilft sie beim Start ins Leben. Jungen

Erwachsenen und Eltern, besonders auch Menschen, die schwere

Schicksale erleiden, steht sie bei und hilft auf dem Weg in ein

besseres Leben. Mit Pensionierten und Senioren geht sie gemeinsam

durch das so genannte "dritte Leben". Hier in der Schweiz und

weltweit. Von all diesen Angeboten lesen Sie im Online-Jahresbericht

der Heilsarmee: Artikel, Bilder und Videos unter

www.heilsarmee.ch/jahresbericht.



Leben ermöglichen



Dass die Heilsarmee eine zuverlässige Partnerin fürs Leben ist,

liegt daran, dass sie grosses Vertrauen geniesst. Spenderinnen und

Spender ermöglichen dies, ebenso wie langjährige Partner in den

Kantonen. So konnte die Heilsarmee das Geschäftsjahr 2017

abschliessen, wie Sie in der Jahresrechnung im Anhang lesen.

Herzlichen Dank für die Zusammenarbeit.



