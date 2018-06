Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EU-Sondergipfel strebt schärfere Asylpolitik an

Beim Brüsseler Sondergipfel zur Asylpolitik am Sonntag soll laut einem Entwurf für die Abschlusserklärung ein schärferes Vorgehen gegen Asylbewerber beschlossen werden, die zwischen den EU-Staaten weiterreisen. Asylbewerber sollten verpflichtet werden, in dem EU-Land zu bleiben, in dem ihr Antrag bearbeitet werden müsse, heißt es in dem Entwurf, welcher der Nachrichtenagentur AFP vorliegt. Zugleich wird vor nationalen Alleingängen gewarnt.

Söder wirft Merkel einen Alleingang bei Vereinbarungen mit Frankreich vor

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bei ihren Vereinbarungen mit Frankreich zur Reform der Eurozone einen Alleingang vorgeworfen. "Es stellt sich auch die Frage, warum werden solche riesigen Finanzfragen diskutiert, ohne dass die Koalitionspartner konsultiert werden", sagte Söder am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin. Deshalb sei es gut, dass nun der Koalitionsausschuss eingeschaltet werde.

Italien verlangt von Spanien die Aufnahme weiterer Flüchtlingsschiffe

Italiens Innenminister Matteo Salvini sieht Spanien in der Pflicht, die "vier nächsten Flüchtlingsschiffe" aufzunehmen, die vor der Küste Libyens gerettet werden. Der Politiker der fremdenfeindlichen Lega verwies auf die einst von der EU beschlossene Umverteilung von Flüchtlingen, derzufolge Spanien mehr als 3.000 Asylbewerber aufnehmen sollte. Salvini attackierte auch Frankreich.

Steuereinnahmen steigen im Mai weiter

Die deutschen Steuereinnahmen sind auch im Mai deutlich gestiegen und haben damit ihre Aufwärtstendenz aus den Vormonaten fortgesetzt. Sie legten ohne reine Gemeindesteuern gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,8 Prozent zu, wie das Bundesfinanzministerium bekanntgab. Im April waren sie bereits um 3,9 Prozent gestiegen, nach einem Plus von 1,9 Prozent im März und 8,1 Prozent im Februar.

Deutsche Reallöhne steigen im ersten Quartal stärker

Die deutschen Arbeitnehmer haben im ersten Quartal 2018 nach Abzug der Inflation mehr Geld in der Tasche gehabt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, stiegen die Reallöhne um 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Anstieg der Reallöhne hat sich damit deutlich verstärkt, denn im vierten Quartal 2017 hatte es nur ein Plus von 0,5 Prozent gegeben.

Von der Leyen bekennt sich zu deutlicher Aufstockung von Wehretat

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat bei einem Besuch in den USA ein Bekenntnis zu deutlichen Aufstockungen im deutschen Verteidigungshaushalt abgelegt. Die Bundesregierung habe das 2014 mit den Nato-Partnern vereinbarte Ziel, einen Wehretat von 2 Prozent der Wirtschaftsleistung zu erreichen, "weiter fest im Auge", sagte von der Leyen in Washington. Ein "Teil der Strecke" zu diesem Ziel sei bereits zurückgelegt.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Geschäftsklima Juni 110 (Mai: 110)

Frankreich/Geschäftsklima Juni PROGNOSE: 109

Neuseeland/BIP 1Q sb +0,5% (PROG: +0,5%) gg Vorquartal

Neuseeland/BIP 1Q +2,7% (PROG: +2,7%) gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.