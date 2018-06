Die capsensixx AG (ISIN: DE000A2G9M17) ist seit heute im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Der erste Börsenpreis lag nach einem Ausgabepreis von 16,00 Euro bei 16,00 Euro. Die aktuelle Zahl der Börsengänge in Frankfurt seit Jahresbeginn steigt damit auf zwölf, teilt die Deutsche Börse mit. Die capsensixx AG bietet verschiedene Dienstleistungen für die Finanzindustrie an und übernimmt für Unternehmen unter anderem die Administration und Strukturierung von Fonds und weiteren Finanzprodukten. So betreute die Tochtergesellschaft Axxion zum 31. März 2018 ein Vermögen von rund 9,2 Milliarden Euro. Die Mittel aus dem Börsengang will das Unternehmen vorwiegend für die Expansion der...

