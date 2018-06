Nach über 20 Jahren findet sich die Federation of European Securities Exchanges (FESE) heuer wieder in Wien für ihre jährliche Konferenz zusammen. Die diesjährige FESE Convention widmet sich den Themen Digitalisierung, Aufsichtsstrukturen für ein wettbewerbsfähiges Europa, einer Rückschau auf MiFID II sowie möglichen Maßnahmen zur Stärkung von Eigenkapitalfinanzierung in Europa. Über 150 Teilnehmer, darunter Vorstände börsennotierter Unternehmen, Vertreter der Handelsteilnehmer, EU-Parlamentarier und vor allem Experten und Management-Vertreter von 22 Börsen, tauschen sich im Herzen Europas aus. "Die Wiener Börse stellt technische Infrastruktur für fünf Börsen der Region bereit und verteilt...

