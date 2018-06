Der österreichische Schauspieler Klaus Maria Brandauer erwartet angesichts der schwierigen politischen Lage in Europa, dass Kulturschaffende dem europäischen Bewusstsein einen Schub geben. "Das kann Kunst, das kann Musik, das kann Theater. Dazu ist die Kunst da, um zu informieren und um Vorschläge zu machen", sagte Brandauer der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstagsausgabe).

Am Freitag feiert der Österreicher seinen 75. Geburtstag. Nach Wahlerfolgen von Populisten in mehreren Ländern und einem wachsenden Nationalismus sorgt sich Brandauer um den Frieden. Er habe gedacht, dass diese Zeit in Europa vorbei sei und der Kontinent nach 1989 zusammenwachse.

"Das hat nicht in dem Maße funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte Brandauer. Mit dem Altern und etwaigen Problemen beschäftigt sich der Österreicher nach eigener Aussage auch mit Mitte 70 wenig: "Ich weiß natürlich, wie alt ich bin und ich spüre es auch - aber es ist nicht wirklich ein Thema für mich. Es sei denn, mir tut was weh, dann bekomme ich ein Gefühl von Alter." Deshalb könne er auch die Frage, ob er Angst vor dem Tod habe, nicht beantworten.

"Der Tod bleibt ein Geheimnis, von dem wir nicht viel wissen."