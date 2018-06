Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem weiteren Erholungsversuch starten Europas Börsen ín den Donnerstag. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,3 Prozent zu auf 3.450 Punkte. Der DAX leidet dagegen unter der Gewinnwarnung von Daimler, er zeigt sich kaum verändert bei 12.695 Punkten.

Viele Analysten sind weiterhin der Meinung, dass ein echter Handelskrieg vermieden werden kann, das stützt die Stimmung etwas. Andererseits zeigt die Gewinnwarnung von Daimler, dass der Handelskonflikt bereits auf Unternehmensgewinne drückt. Daimler brechen um 2,8 Prozent ein auf 58,76 Euro.

Die Stuttgarter Konzernleitung rechnet nun nur noch mit einem operativen Gewinn leicht unter Vorjahresniveau. Bislang sollte dieser leicht über dem Vorjahresniveau liegen. Grund für die Gewinnwarnung sind die erhöhten Einfuhrzölle für US-Fahrzeuge in den chinesischen Markt. Die Zölle könnten nicht vollständig auf die Preise draufgeschlagen werden, so Daimler.

Die Gewinnwarnung bietet aber laut Händlern auch einen Vorgeschmack darauf, was bei einer Eskalation des Handelsstreits passieren könnte. Entsprechend vorsichtig dürften die Anleger weiter agieren. Die Daimler-Warnung drückt auch die Stimmung für VW und BMW: VW geben 1 Prozent ab und BMW 1,9 Prozent. Auch Zulieferer wie Conti und Leoni geben nach. Der Branchenindex der Automobilhersteller und ihrer Zulieferer im Stoxx fällt um 1,5 Prozent.

Run in Technologiewerte geht weiter

Dagegen geht der Run in Technologiewerte weiter. Nachdem die Nasdaq auf Allzeithoch geschlossen hat, legen auch TecDAX & Co weiter zu. Der TecDAX steigt um 0,5 Prozent, der Technologie-Index im Stoxx um 0,4 Prozent. "Wegen der Investitionen in Technologie bleibt das Wachstum hier besonders hoch", sagt ein Marktteilnehmer. Allerdings erinnere die Situation schon etwas an die Jahrtausendwende, als sich der Markt zum Ende der Hausse extrem auf Technologie-Aktien konzentriert hatte. Im Unterschied zu damals weisen nun aber auch viele Branchentitel hohe Gewinne aus. Zudem hat CFRA das Kursziel für STMicro auf 25,80 Euro von 21,30 Euro erhöht. Die Aktie notiert 0,7 Prozent fester mit 21,15 Euro.

Daneben sind die vergleichsweise wenig konjunkturabhängigen Aktien aus dem Nahrungsmittel- und Pharmabereich gefragt. Im DAX sind Deutsche Börse mit einem Plus von 1 Prozent auf 116,45 Euro größter Gewinner. Barclays hat das Kursziel für die Aktie des Börsenbetreibers auf 126 Euro erhöht.

Altice verschafft sich durch Verkäufe mehr Luft

Altice steigen um 0,6 Prozent. Dem Telekomkonzern werden durch den Verkauf von Geschäftsanteilen in Portugal und Frankreich 2,5 Milliarden Euro zufließen. Das Geld soll in den Schuldenabbau fließen. Das Unternehmen war in den Jahren 2014 bis 2016 durch kreditfinanzierte Akquisitionen massiv gewachsen, hatte sich dabei aber übernommen.

Erst jüngst hat Altice den Verkauf der US-Aktiva angekündigt. Die Strategie scheint aufzugehen. Seit Mai hat sich der Aktienkurs mehr als verdoppelt, bleibt damit aber noch immer 50 Prozent unter den Allzeithochs. Der jetzt veröffentlichte Verkauf ist positiv zu werten, nach der jüngsten Rally ist allerdings unklar, inwieweit die Aktie darauf noch reagieren wird.

Buwog von Vonovia getrieben

Vonovia legen um 0,5 Prozent zu, Buwog um 3,3 Prozent. Vonovia will Buwog nun per Squeeze-Out von der Börse nehmen. Das Unternehmen hält bereits 90,7 Prozent. Buwog-Aktionäre, die bislang ihre Anteile nicht angedient haben, können nun auf eine Prämie hoffen. Vonovia teilte mit, dass Details zur Höhe der angemessenen Barabfindung der Minderheitsaktionäre gesondert bekannt gegeben würden, nachdem eine Unternehmensbewertung stattgefunden habe.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.449,78 0,30 10,18 -1,55 Stoxx-50 3.074,30 0,50 15,27 -3,26 DAX 12.694,74 0,00 -0,42 -1,73 MDAX 26.569,18 0,14 37,52 1,41 TecDAX 2.841,51 0,38 10,71 12,36 SDAX 12.358,05 -0,16 -20,39 3,96 FTSE 7.662,16 0,46 34,76 -0,07 CAC 5.387,33 0,28 15,03 1,41 Bund-Future 161,39 0,07 1,74 DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mi, 17.11 Uhr EUR/USD 1,1553 -0,2% 1,1574 1,1583 EUR/JPY 127,75 +0,0% 127,71 127,48 EUR/CHF 1,1511 -0,1% 1,1527 1,1523 GBP/EUR 1,1375 -0,0% 1,1418 1,1387 USD/JPY 110,59 +0,2% 110,35 110,06 GBP/USD 1,3143 -0,3% 1,3176 1,3188 Bitcoin BTC/USD 6.777,43 +0,2% 6.760,98 6.788,42 ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,66 -0,66 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,38 0,38 -0,05 USA 2 Jahre 2,56 2,56 0,67 USA 10 Jahre 2,93 2,94 0,52 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,33 65,71 -0,6% -0,38 +10,0% Brent/ICE 74,01 74,74 -1,0% -0,73 +14,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.264,23 1.268,33 -0,3% -4,09 -3,0% Silber (Spot) 16,25 16,28 -0,2% -0,04 -4,1% Platin (Spot) 863,85 871,50 -0,9% -7,65 -7,1% Kupfer-Future 3,03 3,04 -0,2% -0,01 -8,9% ===

