Nach Einschätzung des Marktforschungsinstituts IDC wird sich die Zahl der derzeit etwa 14,9 Milliarden verbundenen "Things" bis zum Jahr 2020 weltweit verdoppeln. Laut einer aktuellen Studie halten rund zwei Drittel der befragten deutschen Unternehmen IoT-Technologien für wichtig, befinden sich aber selbst überwiegend in der Evaluierungs- und Planungsphase entsprechender Initiativen. Großunternehmen treiben demnach die IoT-Adaption stärker voran als der Mittelstand.

Mit IoT-Technologien wollen Firmen ihre internen Prozesse optimieren, gleichzeitig aber auch ihre Produkte verbessern. Vorhandene Entwicklungs- und Produktionsumgebungen werden durch die Integration von Sensorik sowie von eingebetteten Systemen und Konnektivität IoT-ready. Die zunehmende Vernetzung von Geräten und Maschinen erhöht aber auch die Angriffsflächen. Datenschutz und -sicherheit sind für den Erfolg des IoT essenziell, weshalb für vernetzte Produkte und die Kommunikation zwischen ihnen hohe Sicherheitsstandards gelten müssen.

In vielen Wirtschafts- und Lebensbereichen gehört die Digitalisierung bereits zum Alltag. So finden Autos selbstständig den nächsten freien Parkplatz oder Disponenten erkennen Containerstandorte per Mausklick. Auch Servicetechniker müssen ...

