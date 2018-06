Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Daimler nach der Gewinnwarnung auf "Hold" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Verantwortlich sei ein ganzes Bündel an Faktoren, schrieb Analyst Michael Raab in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Überraschend seien vor allem höhere Belastungen aus dem neuen WLTP-Verfahren für Verbrauchs- und Abgastests und im Zuge der Rückrufverfahren für Mercedes-Benz Vans. Er sieht die Warnung auch als klare Belastung für andere Hersteller./ag/la Datum der Analyse: 21.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

