Euro ermöglicht Umsetzung der Wachstumsstrategie bei coraixx - coraixx ist zuversichtlich, weitere Mandate noch 2018 gewinnen zu können - Kooperationsvertrag mit internationaler Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Frankfurt, 21.06.2018 - Die capsensixx AG ("capsensixx"; ISIN DE000A2G9M17), ein führender Anbieter von "Financial Administration as a Service", hat ein erfolgreiches Börsendebüt im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gegeben. Der erste Kurs wurde mit 16,00 Euro festgestellt. Sven Ulbrich, CEO von capsensixx: "Wir freuen uns, dass wir unsere mit dem Börsengang verbundenen Ziele vollumfänglich umsetzen konnten: Wir haben die für das weitere Wachstum geplanten Mittel einwerben können und zusätzlich wird die Visibilität unserer Unternehmen und Leistungen im Bereich "Financial Administration as a Service" deutlich erhöht. Wir haben nunmehr unmittelbar mit der Umsetzung der geplanten Wachstumsschritte begonnen." Die Mittel aus dem Börsengang sind für das Wachstum und die weitere Marktdurchdringung des Technologieunternehmens coraixx vorgesehen, an dem capsensixx wirtschaftlich zu knapp 67% beteiligt ist. coraixx ermöglicht es Unternehmen, auf Basis einer von Fraunhofer und der INQUENCE GmbH entwickelten Technologielösung, große Volumina unstrukturierter (Papier-)belege mittels künstlicher Intelligenz in strukturierte digitale Datensätze zu transformieren. Ein erster Großkonzern setzt die Technologielösung bereits seit Oktober 2017 ein und hat in dieser Zeit mehr als 500.000 Belege verarbeiten lassen. Marko Meissner, designierter CTO der coraixx: "Wir haben in den vergangenen Monaten das Onboarding Tool für weitere Kunden nochmals deutlich optimiert. Somit sind wir hervorragend aufgestellt, um nun weitere Kunden zu adressieren." coraixx ist deshalb zuversichtlich, die Kundenzahl noch im laufenden Jahr deutlich ausbauen zu können. Adressiert werden dabei Großunternehmen und Verbände als Zielkunden gleichermaßen. Zur Beschleunigung der Marktpenetration hat coraixx auch einen nicht-exklusiven Kooperationsvertrag mit einer großen, internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausverhandelt. Marko Meissner: "Wir haben jetzt die besten Voraussetzungen am Markt erfolgreich zu sein: Technologie, Vertrieb und Finanzierung durch den Börsengang." Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes müssen allein in Deutschland pro Jahr rd. 32 Mrd. Belege verarbeitet werden. Sven Ulbrich, CEO von capsensixx: "Unser Unternehmen bietet eine breite Wertschöpfung bei "Financial Administration as a Service". Mit unseren Tochtergesellschaften Axxion und Oaklet ermöglichen wir es Produktinitiatoren und Entscheidungsträgern in Unternehmen, sich auf ihre Kernkompetenzen zu fokussieren, während capsensixx alle administrativen Notwendigkeiten erledigt, wie Risikocontrolling, Überwachungs-, Melde- und Registrierungswesen. 