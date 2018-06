Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Heute stehen zunächst die Leitzinsentscheidungen in der Schweiz und Großbritannien an, so die Analysten der Helaba.Allgemein werde nicht mit einer Veränderung des geldpolitischen Expansionsgrades gerechnet, nachdem zuletzt die Verunsicherung wegen des Handelskonflikts, der italienischen Politik und der in Europa mehrheitlich enttäuschenden Konjunkturdaten zugenommen habe. Der Absturz des "Citi Economic Surprise Index" in der Schweiz sei seit dem Winter zwar nicht so deutlich wie in der Eurozone und Großbritannien verlaufen, warne aber vor voreiligen Schritten. Zudem habe die Risikoaversion den Schweizer Franken beflügelt, sodass es bei der Einschätzung einer starken Überbewertung seitens der SNB bleiben dürfte. Die BoE stehe ebenso nicht unter Handlungsdruck, zumal der "Brexit" wie ein Damoklesschwert über der Zukunft des Landes hänge. ...

