Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Bei der heutigen Sitzung der Bank of England (BoE) rechnen wir mit einem Abstimmungsverhältnis von 7-2 für eine gleichbleibende Bank Rate von 0,5%, wobei zwei Mitglieder für eine Zinserhöhung stimmen dürften, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Im Fokus sollte heute stehen, ob die BoE Signale in Richtung einer zukünftigen geldpolitischen Verschärfung gebe. An den Kapitalmärkten werde mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 50% eine Zinserhöhung auf der nächsten Sitzung im August eingepreist. Besonderes Augenmerk dürfte der Einschätzung der BoE gelten, ob die Abschwächung der Konjunktur im 1. Quartal temporären Charakter habe. Zuletzt hätten sich mehrere Mitglieder des MPC eher optimistisch bezüglich der konjunkturellen Perspektiven geäußert. Damit stehe die Einschätzung der Analysten auf der Probe, dass es dieses Jahr keine weitere Zinserhöhung seitens der BoE geben werde. ...

