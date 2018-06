Zinsentscheide der Zentralbanken in der Schweiz und in Norwegen heute früh Bank of England heute mit hawkischer Überraschung? Wichtig für Ölhändler: OPEC-Treffen beginnt heute

Trader, die sich besonders für die Geldpolitik interessieren, sollten heute einen spannenden Tag vor sich haben, da mehrere Zentralbanken über die künftigen Zinsen entscheiden werden. Die Schweizer Nationalbank startet mit dem Zinsentscheid in den Tag, gefolgt von der Norges Bank (Norwegen). Später folgt noch der Entscheid der Bank of England. Außerdem beginnt heute das OPEC-Treffen, daher sollten die Händler von Öl vorsichtig an den Markt gehen, da zusätzliche Volatilität bei Brent (OIL) und auch bei WTI (OIL.WTI) nicht ausgeschlossen werden kann. 9:30 Uhr | Zinsentscheid Schweizer Nationalbank: Auch wenn es einen kleinen Anstieg im Bereich der Herstellungs-Inflation (PPI) gab, könnte der Verbraucherpreisindex nicht wirklich ansteigen und somit lag das letzte Ergebnis mit 1% Veränderung im Jahresvergleich doch deutlich unter ...

