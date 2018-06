Die Mittelschicht in Deutschland verschwindet - sind die Deutschen tatsächlich die armen Würstchen der EU? DGAP-News: CSR Beratungsgesellschaft mbH / Schlagwort(e): Fonds Die Mittelschicht in Deutschland verschwindet - sind die Deutschen tatsächlich die armen Würstchen der EU? 21.06.2018 / 10:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Zwei Schlagzeilen haben unlängst unsere Aufmerksamkeit erregt. Da war zum einen die provokante Artikelüberschrift "Vermögensschock: Die Deutschen sind die armen Würstchen der EU" im Stern und zum anderen der Titel "OECD-Studie: So schröpft Deutschland seine Arbeitnehmer" in der F.A.Z. vom 26. April. Demzufolge beträgt die Abgabenquote alleinstehender Durchschnittsverdiener hierzulande 49,7 % und wird damit lediglich von Belgien mit 53,7 % noch übertroffen. Diese beiden Meldungen laufen dem bis dato vorherrschenden Tenor "Uns geht's so gut wie nie zuvor" zuwider. Grund genug für uns, uns näher mit den dahinterstehenden Fakten und Zahlen in unserem letzten CSR-Update zu beschäftigen. Direktlink zum CSR-Update Mai 2018 Wir kommen zu dem Schluss: Für die Generation der noch Berufstätigen ist die Abgabenlast bereits heute so hoch, dass ein ernsthafter Vermögensaufbau zur Altersvorsorge nur einigen wenigen vorbehalten bleibt. Unter diesen Vorzeichen wird die Mittelschicht, so wie sie die Älteren unter uns noch kennen, weiter schwinden. Die diesbezüglichen Darstellungen im Abschnitt "Zum Nachdenken" sind nicht als abschließende Analyse, sondern als offener Gedankenaustausch zu verstehen. Wir freuen uns daher wie immer über entsprechende Rückmeldungen. Über CSR Beratungsgesellschaft Die CSR Beratungsgesellschaft ist eine unabhängige und inhabergeführte Vermögensverwaltung mit Sitz in Hofheim am Taunus. Antizyklisches Handeln im Stile der Deutschen Bundesbank ist das Credo der CSR, die für ihre Kunden Vermögenswerte von zurzeit 2 Mrd. Euro betreut. Die vermögensverwaltenden Publikumsfonds der CSR zeichnen sich durch exzellente Ertrags- zu Risikoverhältnisse aus. Unternehmer, Privatpersonen, Pensionskassen und Stiftungen, für die die Sicherheit ihrer Geldanlagen höchste Priorität hat, sind hier bestens aufgehoben. Ansprechpartner für weitere Informationen: CSR Beratungsgesellschaft mbH Herr Ulrich Zorn E-Mail: ulrich.zorn@csr-beratungsgesellschaft.de Tel. 06192 / 977 00 16 21.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 697575 21.06.2018

