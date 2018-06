Ab heute, 21. Juni 2018, werden die Inhaber-Stammaktien der Resaphene Suisse AG in das Segment other securities.at an der Wiener Börse einbezogen, wie die Börse auf ihrer Homepage mitteilt. Die Resaphene Suisse AG ist eigenen Angaben zufolge ein Schweizer Hochtechnologie-Unternehmen mit hoher Innovationsbereitschaft. Die Entwicklung neuer Produkte stellt für Resaphene Suisse AG die Basis dar, langfristig mit und durch Innovationen Menschen zu helfen und Ihren Alltag angenehmer zu gestalten. Eine Entwicklung der Gesellschaft ist tinniwell, eine Therapie bei Tinnitus, wie aus der Resaphene-Homepage hervorgeht. In internen Erhebungen unter Patienten mit mit chronisch dekompensiertem Tinnitus, die tinniwell täglich nutzen, konnte eine Linderung der Beschwerden im...

