Das Unternehmen ist zusammen mit Alibaba einer der beiden wichtigsten E-Commerce-Player in China. JD hat aufgrund des säkularen Wachstums der Internetnutzung und des E-Commerce in China enorme Wachstumsperspektiven, hinkt jedoch aufgrund der hauchdünnen Margen infolge hoher Investitionen anderen chinesischen Internetaktien weit hinterher. JD wächst organisch zwischen 30 und 40 %, liegt aber in der Nettomarge irgendwo zwischen 1 und 2 %. Das liegt auch an hohen Investitionen in die Logistik. Hier geht es besonders um autonome Fahr- bzw. Liefertechnologie (insbesondere autonome Lieferfahrzeuge in der Größe von Einkaufswagen und Lieferdrohnen, die bis zu einer Tonne transportieren können). JD.com plant auch, Hunderte von sog. unbemannten Convenience Stores zu eröffnen, die mit Gesichtserkennungstechnologie arbeiten. Mit einem Umsatz von 57 Mrd. $ auf seiner E-Commerce-Plattform im Jahr 2017 wird die ganze Reichweite dieses Konzerns deutlich.Während Alibaba schon massiv von Werbeeinnahmen auf seinen Plattformen profitiert, steht JD hier erst am Beginn. Weiteres Potenzial liegt bei den sog. Third-Party Sales (Verkäufe von Dritten). So könnte z. B. Nike seinen eigenen Shop auf JDs Plattform eröffnen, um dort seine Produkte zu vertreiben. Amazon verdient damit sehr viel Geld. JD ist hier noch gar nicht aktiv. Margen zwischen 6 und 9 % gelten in den nächsten Jahren deshalb als machbar. 63 Mrd. $ Börsenwert sind somit weiter ausbaufähig. Dreistellige Kurse sind auf lange Sicht drin.



Dies ist ein Ausschnitt aus dem Aktionärsbrief Nr. 25 vom 21.6.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info