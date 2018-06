Dürkopp Adler AG: Beendigung des Anfechtungsverfahrens gegen den Squeeze Out-Beschluss und Absage der ordentlichen Hauptversammlung DGAP-News: Dürkopp Adler AG / Schlagwort(e): Squeeze-Out/Hauptversammlung Dürkopp Adler AG: Beendigung des Anfechtungsverfahrens gegen den Squeeze Out-Beschluss und Absage der ordentlichen Hauptversammlung 21.06.2018 / 10:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Dürkopp Adler Aktiengesellschaft Bielefeld WKN: 629 900 ISIN: DE 0006299001 Veröffentlichung einer Corporate News Beendigung des Anfechtungsverfahrens gegen den Squeeze Out-Beschluss und Absage der ordentlichen Hauptversammlung Die Dürkopp Adler AG, Bielefeld, (die "Gesellschaft") hat den einzigen gegen den Beschluss der außerordentlichen Hauptversammlung vom 20. März 2018 über einen umwandlungsrechtlichen Squeeze Out geführten Anfechtungsrechtsstreit durch Vergleich und anschließende Klagerücknahme der Klägerin beendet. Der Vorstand rechnet plangemäß mit einer zeitnahen Eintragung des umwandlungsrechtlichen Squeeze Out in das Handelsregister. Mit der Eintragung wird die Verschmelzung der Gesellschaft auf ihre Hauptaktionärin, die DAP Industrial AG, wirksam werden und die Gesellschaft als eigenständiger Rechtsträger erlöschen. Vor diesem Hintergrund ist die mit Veröffentlichung vom 18. Mai 2018 für den 28. Juni 2018 einberufene ordentliche Hauptversammlung 2018 der Gesellschaft abgesagt worden; sie wird nicht stattfinden. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an: Dürkopp Adler AG Thomas Vogel Potsdamer Straße 190 33719 Bielefeld Tel.: +49 (0) 521 925 2287 Fax: +49 (0) 521 925 2645 vogelt@duerkopp-adler.com 21.06.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Dürkopp Adler AG Potsdamer Straße 190 33719 Bielefeld Deutschland Telefon: 0521-925-00 Fax: 0521-925-2645 E-Mail: info@duerkopp-adler.com Internet: www.duerkopp-adler.com ISIN: DE0006299001 WKN: 629900 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (General Standard) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 697587 21.06.2018

ISIN DE0006299001

AXC0093 2018-06-21/10:57