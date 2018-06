Der USD/CAD bleibt in der Nähe des neuen 1-Jahreshoch leicht positiv, obwohl das Kaufinteresse nicht stark zu sein scheint. Das Paar scheint von der anhaltenden Aufwärtsbewegung des US-Dollar weniger zu profitieren, während es zu einer Korrektur der US Treasury Anleiherenditen kommt und so werden die Gewinne des Paares begrenzt. Hinzu kommen die kurzfristig ...

