In Velden am Wörthersee präsentierte AT&S im Rahmen des 14. Technologieforums innovative Technologien und Trends rund um Verbindungslösungen. Zahlreiche interessierte Kunden konnten sich über die neuesten Entwicklungen in der Elektronik- und Leiterplattenindustrie für Bereiche wie Mobile Devices, Automotive-, Industrie-, Kommunikations- und Medizintechnik informieren und sich mit den AT&S Experten austauschen. Im Fokus der breit gefächerten Vorträge standen globale Trends wie 5G-Mobilfunk, autonomes Fahren oder zunehmend vernetzte Systeme und die damit verbundenen Anforderungen an die Verbindungstechnik.

Optimierung auf allen Ebenen

Weitreichende zu integrierende Funktionalitäten, fortschreitende Miniaturisierung, höhere Leistungsdichten mit anspruchsvollen thermischen Anforderungen, hohe Datenraten mit hohen Signalgeschwindigkeiten und kurzen Latenzzeiten sowie optimierte Fertigungsprozesse oder Materialien stellen die wesentlichen Herausforderungen dar. Miniaturisierung kann nur durch immer höhere Packungsdichten der elektronischen Komponenten erreicht werden, wobei Leiterplatten- und Halbleiter-Technologien verschmelzen. Dafür bietet der Hersteller von hochwertigen Leiterplatten und IC-Substraten eine Kombination von bestehenden mit neuen Technologien (AT&S Toolbox), die optimal aufeinander abgestimmt sind.

Bisher besteht für ein optimiertes, miniaturisiertes Packaging-Design eine Lücke zwischen den Wafer-/Chip-Technologien (Fanout-Wafer-Level-Packaging, Flip-Chip-BGA, Interposer-basierte ...

