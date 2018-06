Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das dominierende Thema am Euro-Rentenmarkt war ohne Frage die schwierige Regierungsbildung in Italien, so die Experten von Union Investment.Lange Zeit habe das schlechte Wahlergebnis, bei dem die eurokritischen Parteien die meisten Stimmen auf sich hätten vereinen können, nicht belastet. Doch je länger die Sondierungsgespräche angedauert hätten, desto wahrscheinlicher sei eine Regierungskoalition jener Parteien geworden. Als dann auch noch ein Entwurf für ein Koalitionspapier kursiert habe, aus dem die Forderung nach einem Schuldenerlass hervorgegangen sei und ein möglicher Austritt Italiens aus dem Euroraum die Runde gemacht habe, hätten die Notierungen italienischer Anleihen stark nachgegeben. ...

