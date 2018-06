Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die letzten Kommentare der Schweizerischen Nationalbank signalisieren eine weiter expansive Ausrichtung der Geldpolitik, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Um eine starke Aufwertung des Schweizer Franken zu verhindern, würden die Analysten mit einer Leitzinserhöhung in der Schweiz erst im Dezember 2019 und damit nach der ersten Zinserhöhung der EZB rechnen. Anders stelle sich die Situation in Norwegen dar: Der über die letzten Monate gestiegene Ölpreis, die Stabilisierung am Immobilienmarkt, eine in Höhe des Inflationsziels liegende Teuerung und bessere Stimmungsindikatoren sollten den Ausschlag für eine Erhöhung des Leitzinses von 0,5% auf 0,75% geben. ...

