Von William Horobin

PARIS (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach den Worten eines Ratsmitglieds nicht zulassen, dass fiskalische Probleme in den Eurostaaten Einfluss darauf nehmen, wie und wann sie ihre lockere Geldpolitik auflöst. Francois Villeroy de Galhau, der auch Gouverneur der Banque de France ist, warnte, dass die Unsicherheit über die Finanzpolitik einer der möglichen Schocks ist, die die Wirtschaft der Eurozone bedrohen.

Er stellte fest, dass die Bruttostaatsverschuldung in der Eurozone von 65 Prozent vor der globalen Finanzkrise im Jahr 2007 auf rund 85 Prozent der Wirtschaftsleistung gestiegen ist.

"Wir können die Unsicherheit, die von anderen politischen Entscheidungsträgern geschaffen wurde, nicht vollständig kompensieren, noch können wir ihre Auswirkungen vollständig ausgleichen", sagte Villeroy de Galhau in einer Rede in Paris. "Wir sind weit über das hinausgegangen, was die Menschen für möglich hielten, und wir werden alles Notwendige tun, um unser Preisstabilitätsmandat zu erfüllen - nicht mehr und nicht weniger", sagte Villeroy de Galhau.

June 21, 2018 04:43 ET (08:43 GMT)

