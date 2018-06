Münster (ots) -



Anmoderationsvorschlag:



Er ist unfassbar begehrt und vor allem noch immer zu haben: Der Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro bei Eurojackpot. Der Traum vom großen Gewinn und einem sorglosen Leben geht damit noch einmal in die Verlängerung. Und das ist nur die erste gute Nachricht! Warum sich die Hoffnung gerade jetzt besonders lohnt und es selten so einfach war, Millionär zu werden, verrät uns Helke Michael.



Sprecherin: Seit Wochen warten 90 Millionen Euro auf einen glücklichen, neuen Besitzer und das sorgt mittlerweile sogar für einen richtig prall gefüllten Doppel-Jackpot, erklärt Axel Weber von Eurojackpot.



O-Ton 1 (Axel Weber, 17 Sek.): "Der Jackpot bleibt bei 90 Millionen Euro stehen, bis er geknackt wird. Aber der Jackpot in der zweiten Gewinnklasse, der steigt in der Folgewoche eben wieder gewaltig an. Und in diesem Juni ist das schon zum dritten Mal der Fall. Das heißt, Sie können Millionär werden, selbst wenn Sie nicht alle Zahlen richtig getippt haben."



Sprecherin: Der Juni könnte also ein echter Glücksmonat werden - statistisch gesehen sieht es zumindest schon mal gut aus.



O-Ton 2 (Axel Weber, 22 Sek.): "Seit 2012 gab es bereits 14 Eurojackpot-Millionäre eben im Monat Juni. Und auch in diesem Jahr ist es schon gelungen, eben in der Gewinnklasse zwei den Jackpot abzuräumen und Millionär zu werden. Das heißt, sich eben eine falsche Zahl leisten und trotzdem Millionär werden. Und in der vergangenen Woche haben sogar gleich 28 Tipper die Million nur haarscharf verpasst."



Sprecherin: Und dass sich das wiederholt, ist ziemlich wahrscheinlich.



O-Ton 3 (Axel Weber, 21 Sek.): "Weil selbst die zweite Gewinnklasse einen so hohen Jackpot aufweist und die Gewinnwahrscheinlichkeit dafür so groß ist. Ich will Ihnen das mal im Vergleich darstellen: Wenn Sie den obersten Gewinnrang, also die 90 Millionen, knacken wollen, haben Sie eine Wahrscheinlichkeit von Eins zu 95 Millionen. Im zweiten Gewinnrang können Sie aber auch schon Millionär werden bei einer Chance von Eins zu sechs Millionen."



Abmoderationsvorschlag: Die unfassbare Jackpot-Phase hält also weiter an! 90 Millionen Euro warten auf einen glücklichen Gewinner. Und selbst in Gewinnklasse zwei kann man immer noch sagenhafte 24 Millionen Euro absahnen (Stand: 22. Juni). Mehr Infos dazu finden Sie im Netz unter www.eurojackpot.de



