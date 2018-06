Als erstes führendes Industrieland der Welt hat Kanada den Anbau und Verkauf von Cannabis legalisiert. Die Legalisierung von Cannabis war 2015 ein Wahlkampfversprechen von Trudeau gewesen. In zwei bis drei Monaten dürfen Volljährige straffrei kleinere Mengen von Cannabis für den Privatgebrauch besitzen und die auch konsumieren. Anleger können in zahlreiche Unternehmen dieser Branche investieren, die nach und nach aus der illegalen Schmuddelecke heraustreten. In Deutschland sind Cannabis Produkte - außer zur . ...

Den vollständigen Artikel lesen ...