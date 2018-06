FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.06.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES LSE PRICE TARGET TO 4825 (4635) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4080 (3870) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CITIGROUP RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 190 (160) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4014 (4017) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 14.50 (16) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 985 (960) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS SOUTH32 TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 240 (225) PENCE - HSBC RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1960 (1790) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1870 (1740) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 470 (450) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 5100 (4700) PENCE - JPMORGAN CUTS VIRGIN MONEY TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 400 PENCE - JPMORGAN RAISES CYBG TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 310 (270) PENCE - JPMORGAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 1100 (1050) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX RAISED TARGET FOR SKY TO 1470 (1300) PENCE - 'ACCEPT OFFER' - LIBERUM INITIATES CREST NICHOLSON WITH 'BUY' - TARGET 528 PENCE - MS RAISES BERKELEY GROUP TARGET TO 3700 (3400) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - PEEL HUNT RAISES CHEMRING GROUP PRICE TARGET TO 240 (210) PENCE - 'ADD'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob