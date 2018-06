BERLIN (Dow Jones)--Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will ein Dieselfahrverbot in Düsseldorf durch juristische Druckmittel erwirken. Die DUH hat dazu einen Antrag auf Zwangsvollstreckung beim örtlichen Verwaltungsgericht gestellt, wie der Verband mitteilte. Damit soll spätestens am 01. Januar 2019 ein Bann für alte Selbstzünder unterhalb der Abgasklasse Euro 5 erzwungen werden, um die Luftqualität in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens zu verbessern.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hält Fahrverbote hingegen für unverhältnismäßig und rechtswidrig und will sie unter allen Umständen vermeiden. Laschet hat die für die Luftqualität zuständigen Bezirksregierungen seines Bundeslandes wissen lassen, dass die Landesregierung Fahrverbote nicht wünscht.

Für Düsseldorf liegt bereits eine richterliche Entscheidung vor, die sogar vom Bundesverwaltungsgericht in seinem Dieselurteil von höchster Stelle bestätigt wurde. Die Düsseldorfer Verwaltungsrichter hatten 2016 geurteilt, dass ein Dieselbann kommen muss, wenn andere Maßnahmen keine vergleichbare Verbesserung der Luft sicherstellen können. "Leider sind die Regierungspolitiker weder auf Bundes- noch Landesebene stark genug, sich den Wünschen der Konzernzentralen von Audi, BMW, Daimler und VW zu widersetzen", erklärte DUH-Chef Jürgen Resch. Deshalb bleibe ihm nur der Rechtsweg.

Die Umwelthilfe hatte jüngst einen Sieg vor Gericht errungen, der mit großer Wahrscheinlichkeit Fahrverbote für Diesel in Aachen ab dem kommenden Jahr unvermeidbar macht. In Hamburg sind Diesel auf zwei Strecken schon heute ausgesperrt.

