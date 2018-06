Hamburg (ots) - Folge vier des Videomagazins "Tiebreak" ist online - mit bunten und spannenden Themen aus der Welt des Tennissports. Im Mittelpunkt der neuen Ausgabe stehen zwei exklusive Meldungen: Die Vertragsverlängerungen mit Jens Gerlach und Michael Kohlmann, die auch 2019 als Kapitäne im Fed Cup und Davis Cup fungieren werden. Sowie die Verpflichtung von Judy Murray als Star-Referentin für den Internationalen DTB Tenniskongress im Januar 2019.



Einmal monatlich gibt die Sendung "Tiebreak - das Videomagazin des DTB" exklusive Einblicke in die nationale Tennisszene. Am 21. Juni erscheint die vierte Ausgabe mit folgenden Themen:



Exklusiv: Sportdirektor Klaus Eberhard verkündet im Interview die Vertragsverlängerungen mit den Fed Cup- und Davis Cup-Kapitänen Jens Gerlach und Michael Kohlmann. "Unser Präsidium hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass wir mit beiden auch im Jahr 2019 weiterarbeiten wollen. Sowohl Michael als auch Jens leisten hervorragende Arbeit."



Exklusiv: Judy Murray wird als Star-Referentin beim Internationalen DTB Tenniskongress auftreten. Die Mutter von Wimbledon-Sieger Andy Murray präsentiert vom 4. bis zum 6. Januar in Berlin ihr Programm und gibt ihr Wissen an Tenniseltern und Trainerinnen weiter. "Tennis ist immer noch ein männlich dominierter Sport. In meinen Workshops gebe ich Frauen einen Anreiz, sich für eine Karriere als Tenniscoach zu entscheiden."



Am 8. Juli beginnt die neue Saison der 1. Tennis-Point Bundesliga der Herren. Wir stellen die Teams vor und geben einen Ausblick auf das Titelrennen um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft.



Im WM-Quiz stellen sich Barbara Rittner, Jasmin Wöhr sowie Fed Cup-Kapitän Jens Gerlach unseren Fragen.



Sieger, Matches, Impressionen: Wir blicken zurück auf die Deutschen Jugendmeisterschaften der Altersklassen U13, U14 und U16 in Ludwigshafen.



Sportschau-Moderator Matthias Opdenhövel spricht im Interview für die DTB-Kampagne UnserTennis über seine Liebe zum Tennissport. Opdenhövel: "Ich wünsche mir, dass Tennis wieder mehr im Fernsehen stattfindet."



Die Sendung ist auf der Website des Deutschen Tennis Bundes unter www.dtb-tennis.de abrufbar.



