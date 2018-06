Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Niederlenz (pts011/21.06.2018/11:00) - Nach Gerichten in Bern und Fribourg publizieren seit April 2018 auch das Kantons- und das Verwaltungsgericht im Kanton Schwyz die Entscheide online. Der Kanton Schwyz erfüllt damit das steigende Bedürfnis der Bevölkerung nach Transparenz. Der Schwyzer Kantonsgerichtspräsident freut sich denn auch, diesen Service ab sofort anbieten zu können. Die Software für die Anonymisierung und die Publikation der Entscheide wurde durch die Firma Delta Logic AG, die seit Jahren zu den führenden Software-Anbietern für Gerichte und Strafverfolgungsbehörden in der Schweiz gehört, entwickelt und in die Standard-Lösung der Geschäftskontrolle "Tribuna" integriert. Dies erlaubt den Gerichten, die Entscheide schnell und kostensparend für jedermann zugänglich zu machen. Sandro Bollardini, Inhaber der Delta Logic AG, ist denn auch überzeugt, dass es eine Frage der Zeit ist, bis weitere Kantone dem Beispiel von Bern, Fribourg und Schwyz folgen werden. "Es ist eine Tatsache, dass Entscheide von öffentlichen Organen vermehrt Anfragen nach Einsicht nach sich ziehen. Die Aufarbeitung der Daten mit vertretbarem Aufwand meistern zu können, stellt eine grosse Herausforderung dar", führt Sandro Bollardini weiter aus. Folgende Links stehen zur Einsicht zur Verfügung: Schwyz https://gerichte.sz.ch/kg Kantonsgericht https://gerichte.sz.ch/vg Verwaltungsgericht Fribourg https://publicationtc.fr.ch Kantonsgericht Bern http://www.bve-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation Bau- Verkehrs- und Energiedirektion http://www.vg-urteile.apps.be.ch/tribunapublikation Verwaltungsgericht http://www.zsg-entscheide.apps.be.ch/tribunapublikation Zivil- und Strafgericht (Ende) Aussender: Delta Logic AG Ansprechpartner: Sandro Bollardini Tel.: +41 62 888 70 70 E-Mail: s.bollardini@deltalogic.ch Website: www.tribuna.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180621011

