Golding Capital Partners gewinnt Marco Sedlmayr als Managing Director Institutional Sales DGAP-News: Golding Capital Partners GmbH / Schlagwort(e): Personalie Golding Capital Partners gewinnt Marco Sedlmayr als Managing Director Institutional Sales 21.06.2018 / 11:37 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Starker Ausbau der Beratungskompetenz im Bereich Versicherungen und Vorsorgeeinrichtungen München, 21. Juni 2018 - Golding Capital Partners (GCP), einer der führenden unabhängigen Asset Manager in Europa für Alternative Investments, verstärkt seine Aktivitäten in der Beratung institutioneller Investoren aus dem Segment Versicherungen, Versorgungswerke und Pensionskassen mit einem hochkarätigen Neuzugang: Seit Juni verantwortet der Versicherungsexperte Marco Sedlmayr als Managing Director die institutionelle Betreuung und Vertriebsaktivitäten in diesen Investorensegmenten im deutschsprachigen Raum. Mit der Verpflichtung von Marco Sedlmayr kann GCP seine Beratungskompetenz und Expertise insbesondere im Segment der Versicherungen und Vorsorgeeinrichtungen nochmals signifikant ausbauen. Marco Sedlmayr war zuvor bei Allianz Global Investors als Mitglied des europäischen Versicherungsteams für die Betreuung von Versicherungen und Pensionskassen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz verantwortlich. Schwerpunkt seiner Tätigkeit war die Konzeption und Implementierung individueller Investmentlösungen, welche die Kapitalanlagen auf die zunehmenden regulatorischen Herausforderungen, wie z.B. der Solvency II Direktive, sowie das anhaltende Niedrigzinsumfeld adäquat ausrichten. "Es ist unsere klare Strategie, die marktführende Stellung als unabhängiger Spezialist für Alternative Investments in Deutschland und darüber hinaus auszubauen. Dabei ist es unerlässlich, die gestiegene regulatorische Komplexität für Investoren als kompetenter Partner begleiten zu können", erläutert Jeremy Golding, Gründer und Geschäftsführer von GCP. Marco Sedlmayr verfügt insgesamt über 13 Jahre Erfahrung in der Betreuung institutioneller Kunden in den Bereichen Asset Management und Wirtschaftsprüfung. Seine Laufbahn begann er bei KPMG in München im Bereich Versicherungsprüfung. Weitere Stationen waren J.P. Morgan in Frankfurt sowie die Crédit Agricole Group in München im Bereich Institutional Sales & Relationship Management, wo er ebenfalls das Segment Versicherungen und Pensionskassen verantwortete. "Die Änderungen, die sich in der Kapitalanlage für Versicherungen, aber auch Pensionskassen in den letzten Jahren ergeben haben, sind sehr umfangreich und erfordern einen konsequenten und strukturellen Wandel im Betreuungsansatz dieses Kundensegments. Wichtigste Voraussetzung ist ein klares Verständnis dafür, welche Faktoren der Regulatorik, der Bilanz oder des Kapitalmarktes in der jeweils spezifischen Situation des Investors auf dessen Kapitalanlage wirken. Nur so können zielgerichtete Lösungen entwickelt und angeboten werden. Wir freuen uns daher sehr, mit Marco Sedlmayr einen erfahrenen Experten auf genau diesem Gebiet für GCP gewonnen zu haben", ergänzt Hubertus Theile-Ochel, Geschäftsführer von GCP. Ein Bild von Marco Sedlmayr können Sie hier herunterladen. Über Golding Capital Partners Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset Manager für Private Equity, Private Debt und Infrastruktur in Europa. Mit einem Team von etwa 80 Mitarbeitern an den Standorten München, Luxemburg, New York und Tokio unterstützt Golding Capital Partners institutionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von 7,6 Milliarden Euro. Zu den über 150 institutionellen Investoren zählen Versicherungen, Versorgungseinrichtungen, Stiftungen sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Weitere Informationen: IWK GmbH Dr. Melanie Berggold T +49.(0)89. 2000 30-30 F +49.(0)89. 2000 30-40 melanie.berggold@iwk-cp.com www.iwk-cp.com

