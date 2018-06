FRANKFURT (Dow Jones)--ThyssenKrupp wird nach Informationen des Manager Magazins beim geplanten Stahl-Joint-Venture mit Tata Steel voraussichtlich einen höheren Anteil bekommen als die indische Seite. Auf diese Weise solle die zuletzt gesunkene Ertragskraft von Tata Steel Europe ausgeglichen werden, heißt es in dem Bericht, der keine Quellen nennt. Ein Sprecher von Thyssenkrupp wollte sich zu dem Bericht nicht äußern.

Konkret könnte der Kapitalanteil des Essener Konzerns von ursprünglich geplanten 50 auf 55 Prozent steigen, heißt es in dem Bericht. Entsprechende Verhandlungen zwischen den beiden Seiten liefen. Hintergrund für diese Anpassung ist, dass sich das Stahlgeschäft des Essener Konzerns zuletzt deutlich besser entwickelt hat als das von Tata Steel. In der aktuellen Bewertung der beiden Stahlgeschäfte tue sich eine Lücke von 500 bis 600 Millionen Euro auf, heißt es in dem Bericht.

Unverändert sollen beiden Seiten die gleichen Stimmrechten bei dem Joint Venture bekommen. So kann ThyssenKrupp laut Bericht das schwankende Stahlgeschäft weiter wie angestrebt aus der Konzernbilanz nehmen.

In der nächsten Woche wollen Thyssenkrupp und Tata Steel den Fusionsvertrag für ihre Stahlgeschäfte unterzeichnen. Neben der Klärung der Bewertungsfragen muss der indische Konzern noch eine Betriebsvereinbarung mit seinen Arbeitnehmern aushandeln, damit dies möglich ist. Der Sprecher von Thyssenkrupp sagte, an dem Zeitplan, bis Ende Juni einen Vertrag zu unterzeichnen, habe sich nichts geändert.

