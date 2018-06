EZB-Präsident Draghi bekräftigt Idee einer Modernisierung der Eurozone DE30 führt Abwärtsbewegung fort Automobilhersteller korrigieren Umsatzprognosen aufgrund von Sorgen über Handelskonflikt nach unten

Heute eröffneten die europäischen Aktienmärkte etwas höher. Auf dem gesamten Kontinent wurden Gewinne erzielt. Der russische RTS (RUS50) hinkte deutlich hinter den restlichen europäischen Indizes hinterher und verbleibt in der Nähe des gestrigen Schlusskurses. Aktien von Minen- und Gesundheitsunternehmen sowie Unternehmen für persönliche Güter gehörten in den ersten Minuten zu den größten Gewinnern im europäischen Raum. Der Automobilsektor war der einzige, welcher Verluste verzeichnete. Zu Beginn dieser Woche riefen Angela Merkel und Emmanuel Macron dazu auf, die Wirtschaft innerhalb der Eurozone zu modernisieren. Ein Jahrzehnt nach der Krise schafft es die Eurozone immer noch nicht eine lang anhaltende Beschleunigung einzuführen. Merkel und Macron haben gestern einen wichtigen Unterstützer erhalten: Mario Draghi kündigte seine Unterstützung für diesen Plan an. Der EZB-Vorsitzende sagte, dass die Geldpolitik allein Wirtschaftsschwächen nicht ausgleichen ...

