Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt hat die Erholungsstimmung im Handelsverlauf etwas nachgelassen. In der Schweiz sorgte die SNB nicht für Überraschungen - die Nationalbank hielt an ihrem expansiven Kurs fest. Im Hintergrund schwelt derweil weiter die Sorge um den Handelsstreit zwischen den USA und China, auch wenn Anlegern gerade eine kurze Verschnaufpause gegönnt wird. Noch zeichnet sich in dem Konflikt aber keine Lösung ab.

Am Nachmittag richtet sich dann der Blick auf US-Konjunkturdaten. Es stehen einige Vorlaufindikatoren auf der Agenda wie die Industriestimmung in der Region New York oder der Sammelindex der Frühindikatoren.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 10.50 Uhr noch knapp mit 0,10 Prozent im Plus bei 8'565,98 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) ist derweil ins Minus gerutscht und verliert 0,13 Prozent auf 1'422,57 Zähler, während der breite Swiss Performance Index (SPI) noch um 0,07 Prozent auf 10'282,56 Punkte zulegt. Von den 30 SMI/SLI-Werten rangieren mittlerweile 20 im Minus.

Den SMI im Plus halten insbesondere die Roche-Bons, die an der Indexspitze 1,4 Prozent gewinnen und damit allein rund 14 Punkte ...

