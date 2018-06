Paris - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes haben am Donnerstag mehrheitlich nachgegeben. Sie folgten damit der durchwachsenen Entwicklung an den US-Börsen und an den asiatischen Märkten. Angesichts des anhaltenden Handelsstreits zwischen den USA und China dominierte die Vorsicht. "Der Handelsstreit aber bleibt das Damoklesschwert, unter das sich Anleger stellen und dessen Herabfallen sie befürchten müssen, wenn sie jetzt einsteigen", merkte Analyst Jochen Stanzl von CMC Marktes in einem Kommentar an.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zuletzt um 0,29 Prozent auf 3429,49 Punkte nach unten. Der französische CAC-40 -Index gab um 0,21 Prozent auf 5361,02 Punkte nach, während der britische FTSE 100 um 0,17 Prozent auf 7640,39 Punkte stieg.

