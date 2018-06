Manche Implosionen können gute Nachrichten für Aktien sein. Beispielsweise wenn die Wetten gegen sie platzen (Short Squeeze) und Leerverkäufer verzweifelt um die Eindeckung ihrer Short-Positionen kämpfen müssen. Dann schießt die Aktie in die Höhe. Aber nicht jede Art von Implosion ist eine gute Nachricht. In einem Interview mit Midas Letter warnte Aphria(WKN:A12HM0)-CEO Vic Neufield, dass eine andere Art von Implosion auf dem Weg sein könnte, der einige kanadische Marihuanabetriebe zerstören könnte. Neufields Squeeze-Szenario ist eines, bei dem die kanadischen Provinzbehörden in nicht allzu ferner Zukunft niedrigere Preise verlangen werden. Wenn das passiert, denkt er: "Der Starke wird überleben, der Schwache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...