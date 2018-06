Auf der Bundesstraße 90 im thüringischen Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ist am Mittwochnachmittag ein Motorradfahrer beim Zusammenstoß mit einem Pkw ums Leben gekommen. Der 35-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Aus noch ungeklärter Ursache hatte der Mann in einer Kurve die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war zu Fall gekommen. Er rutschte in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem Pkw. Dessen 59-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei nahm Ermittlungen zur genauen Unfallursache auf.

Dazu wurde ein Gutachter eingeschaltet. Beide Unfallfahrzeuge wurden vor Ort sichergestellt. Zur Unfallaufnahme und Bergung blieb die Bundesstraße auf der Strecke von Grünau in Richtung Leutenberg bis zum Abend gesperrt.