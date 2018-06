FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens will seine Industriegeschäfte nach Informationen des Manager Magazins aus Unternehmenskreisen weiter bündeln. Von bislang fünf sogenannten Divisionen sollen ab Oktober und damit zu Beginn des neuen Geschäftsjahres noch drei übrig bleiben. Das sehe die lange erwartete neue Strategie "Vision2020+" von Konzernchef Joe Kaeser vor. Anfang August werde er sie vorstellen.

Siemens wollte weder den Bericht noch den Zeitplan bestätigen. "Aktuell arbeiten wir mit Ruhe und Sorgfalt an der Weiterentwicklung der Unternehmensstrategie", sagte ein Sprecher. Entscheidungen seien noch nicht gefallen.

Laut Bericht soll das zukunftsträchtige und margenstarke Geschäft der "Digitalen Fabrik" mit der Automatisierung von Prozessindustrien ("Process Industries & Drives") zusammengeführt werden. Das "Energy Management" solle dagegen zerschlagen werden: die Stromverteilnetze inklusive der "intelligenten" Netze werden mit der gut laufenden Gebäudetechnik zusammengeführt. Die Hochspannungsnetze dürften dem kriselnden fossilen Kraftwerksgeschäft zugeschlagen werden, in dem Siemens tausende Arbeitsplätze streichen will.

Langfristig schwebe Kaeser für Europas größten Industriekonzern eine Struktur aus nur noch zwei Siemens-Unternehmen vor, schreibt das Magazin: ein industrielles Siemens rund um Fabrik- und Gebäudeautomation sowie die Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers. Die anderen Töchter wie die Windfirma Siemens Gamesa oder der künftige Zughersteller Siemens Alstom könnten in fünf Jahren "so gut sein, dass sie alleine überleben", habe Kaeser kürzlich vor Investoren in New York erklärt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/bam

(END) Dow Jones Newswires

June 21, 2018 05:46 ET (09:46 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.