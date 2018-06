DAX - Autowerte triggern neue Verkaufswelle

Henry Philippson,

Der Dax bringt hier in den vergangenen Handelsstunden die gestern thematisierte "weitere Verkaufswelle in Richtung 12.500 Punkte" des präferierten (Abwärts-) Szenarios. Das bisherige Tagestief lag knapp oberhalb der 12.550er Marke. Nach einer Gewinnwarnung von Daimler führen die Autowerte die Verliererliste an.

Mit dem Kursrutsch heute Morgen rückt nun so langsam aber sicher die 12.500er Marke wieder in den Fokus der Anleger. Für neue Longpositionen gibt es jedoch aktuell nach wie vor keinen Anlass, die Abwärtsrisiken bleiben klar dominant.

Die nächsten Ziele liegen im Bereich 12.500 Punkte, danach potenziell 12.390 Punkte. Erst ein Anstieg zurück über 12,750 Punkte (Stundenschlusskurs!) würde die charttechnisch prekäre Situation für die Bullen wieder ein wenig entspannen.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 25.05.2018 - 21.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2013 -21.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

