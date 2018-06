Hamburg (ots) -



Nach dem großen Erfolg der Preis-Premiere verleihen das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) und das DUB UNTERNEHMER-Magazin 2019 zum zweiten Mal den Deutschen Exzellenz-Preis. Schirmherr ist erneut Wirtschafts- und Arbeitsminister a. D. Wolfgang Clement. Er unterstützt das Ziel der Preisvergabe, die "hidden excellence" der deutschen Wirtschaft in der Öffentlichkeit zu würdigen. Im Vorjahr zählten sowohl renommierte Großunternehmen wie die Deutsche Telekom, WWK oder MAN Truck & Bus und innovative Start-ups wie beispielsweise FinReach zu den Preisträgern. Die neue Bewerbungsrunde, die ihr Finale in der großen Preisverleihung im Januar 2019 findet, hat begonnen. Unternehmen und Manager finden das Bewerbungsformular unter: www.deutscherexzellenzpreis.de. Die Bewerbungsfrist endet am 31. August 2018.



Bewerben können sich Unternehmen, Agenturen, Start-ups sowie Führungskräfte und Mitarbeiter aller Abteilungen. Die Auszeichnung richtet sich an die gesamte deutsche Wirtschaft - an kleine, mittelständische sowie Großunternehmen, und zwar unabhängig davon, wie lange diese schon am Markt sind. Dabei können sich sowohl Firmen bewerben, deren Angebote sich an den Endkunden (B2C) richten, als auch solche, die im B2B-Bereich tätig sind. Eine unabhängige Jury renommierter Vertreter aus Wirtschaft, Medien und Wissenschaft (Jury-Vorsitzender ist der Journalist Heiner Bremer) wird nach Ende der Bewerbungsfrist tagen, um die Einreichungen eingehend zu prüfen und die Gewinner auszuwählen.



Ob innovatives Produkt, außergewöhnliche Kampagne oder herausragende Dienstleistung - der Deutsche Exzellenz-Preis rückt Firmen und ihre Mitarbeiter ins Rampenlicht, die Besonderes leisten und dabei häufig übersehen werden", sagt Schirmherr und Jury-Mitglied Wolfgang Clement. "Es ist an der Zeit, die Menschen hinter den großartigen Leistungen der deutschen Wirtschaft zu würdigen."



Jury-Mitglied Anna Alex, Gründerin und Geschäftsführerin Shopping-Plattform Outfittery, erklärt, was für sie Exzellenz bedeutet: "Die richtige Mischung aus Klugheit und Beständigkeit. Gerade Beständigkeit ist meiner Meinung nach ein sehr wichtiger und oft unterschätzter Faktor, um eine exzellente Firma zu bauen."



Weitere Informationen zum Deutschen Exzellenz-Preis 2019 und das Online-Bewerbungsformular finden Sie hier: www.deutscherexzellenzpreis.de.



