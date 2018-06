Quanergy Systems, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen für Design und Entwicklung von Festkörper-LiDAR-Sensoren und von intelligenten Sensorlösungen, gab heute bekannt, dass seine innovativen LiDAR-Sensoren von Juniper Research bei den alljährlichen "Future Digital Awards" (Preisverleihung) als "Best Consumer Product" (Bestes Verbraucherprodukt) im Automobil- und Telematik-Bereich ausgezeichnet wurden. Audis AI Traffic Jam Pilot erhielt den zweiten Preis in derselben Kategorie. Die Future Digital Awards werden Unternehmen verliehen, die herausragende Beiträge zu ihrer jeweiligen Branche geleistet haben und die für bedeutende Wirkungen in der Zukunft positioniert sind.

"Der "Future Digital Award" von Juniper bestätigt die harte Arbeit, die unser Team für die Entwicklung der weltweit preisgünstigsten und zuverlässigsten LiDAR-Technologie und -Produkte geleistet hat", erklärte Dr. Louay Eldada, CEO und Mitbegründer von Quanergy. "Mit großen Fortschritten im autonomen Fahrzeugraum, liefert Quanergy weiterhin innovative Lösungen, einschließlich unseres S3 Festkörper-LiDAR-Sensors, der zur Akzeptanz selbstfahrender Autos bei den Verbrauchern und auf den Straßen beitragen wird."

Quanergy ist der einzige LiDAR-Hersteller, der eine integrierte Hardware- und Software-Plattform kommerziell herstellt. Der patentierte S3 ist der einzige Festkörper-LiDAR-Sensor weltweit, der so konzipiert wurde, um ein Höchstmaß anLeistung, Zuverlässigkeit und Haltbarkeit zu liefern, wie es inkritischen Sicherheitsanwendungen, wie z. B. in autonomen Fahrzeugen erforderlich ist und zugleich einen für die Automobilindustrie akzeptablen Preis bietet. Qortex, eine proprietäre Kern-Erkennungssoftware-Plattform ist mit Quanergys gesamter Suite von LiDAR-Sensoren kompatibel und analysiert 3D-Point Cloud Data, um wichtige Funktionen auszuführen, wie z. B. Objekterkennung, -verfolgung und -klassifizierung.

Die Preisträger bei dem "Future Digital Award" werden von einem Ausschuss anhand einer Reihe von Kriterien ausgewählt; einschließlich: Produkt merkmale und Benutzervorteile; Innovation; kommerzielle Partnerschaften; kommerzielle Einführungen; Zertifizierung und Compliance; und potentielle zukünftige Geschäftsentwicklung. Das Preisprogramm erkennt innovative und vielversprechende Produkte in den Bereichen Automobile und Telematics-, Smart Homes-, Smart Wearables-, Digital Health- und Emerging- und Disruptive-Technolgien an.

Über Quanergy Systems, Inc.

Quanergy Systems, Inc. wurde im Jahr 2012 gegründet und baut auf die jahrzehntelange Erfahrung seines Teams in den Bereichen Optik, Photonik, Optoelektronik, Software für künstliche Intelligenz und Steuerungssysteme. Mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, im Herzen des Silicon Valley, bietet Quanergy intelligente Sensor-Lösungen. Es ist der führende Anbieter von Festkörper-LiDAR-Sensoren und Erkennungssoftware für Echtzeitaufnahmen und Verarbeitung von räumlichen 3D-Daten und Objekterkennung, Verfolgung und Klassifikation. Seine Sensoren sind bahnbrechend bezüglich Preis, Leistung, Verlässlichkeit, Größe, Gewicht und Stärke. Seine Lösungen können in diversen Bereichen einschließlich Transport, Sicherheit, industrieller Automatisierung, 3D-Mapping, Bergbau, Landwirtschaft, Dronen, Robotik, intelligente Räume und 3D-bewusste Geräte zur Verbesserung der Sicherheit, Effizienz und Lebensqualität verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.quanergy.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180621005515/de/

Contacts:

Quanergy Systems, Inc.

Ann Gargiulo, +1-408-245-9500

Senior Director of Marketing Communications

media@quanergy.com