Hohe Steuereinnahmen machen es möglich: Der Bund wird im dritten Quartal seinen Anleiheplatzierungen um mehrere Milliarden Euro reduzieren.

Als "Olaf Schäuble" verspotten die eigenen Genossen SPD-Finanzminister Olaf Scholz. In der Tat setzt dieser den Kurs seines Vorgängers Wolfgang Schäuble nahtlos mit dem Dogma der "schwarzen Null" fort. Für den Bundeshaushalt sollen unter dem Strich keine neuen Schulden gemacht werden. An der seit 2016 geltenden Schuldenbremse will Scholz nicht rütteln. De facto hält der Bund die Neuverschuldung schon seit vier Jahren bei null.

Dabei braucht der Bund von Investoren sogar noch weniger Geld als zunächst geplant. Im dritten Quartal wird Deutschland die geplanten Anleiheplatzierungen um insgesamt sechs Milliarden Euro reduzieren. Das teilte die für Deutschlands Schuldenverwaltung und Platzierung zuständige Finanzagentur ...

