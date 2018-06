Die Börse in Frankfurt hat am Donnerstagmittag deutliche Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 12.569 Punkten berechnet.

Das entspricht einem Minus von 1,0 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere von Adidas, Fresenius und Merck entgegen dem Trend im Plus. Schlusslichter der Liste sind derzeit die Aktien der Autohersteller Daimler, BMW und Volkswagen. Auch die Anteilsscheine des Autozulieferers Continental lassen kräftig nach.

Am Mittwochabend hatte Daimler gewarnt, dass die Gewinne des Konzerns unter dem Handelsstreit zwischen den USA und China leiden werden. Der Nikkei-Index hatte zuletzt zugelegt und mit einem Stand von 22.693,04 Punkten geschlossen (+0,61 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Donnerstagmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,1524 US-Dollar (-0,43 Prozent).

Auch der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Mittag wurden für eine Feinunze 1.263,42 US-Dollar gezahlt (-0,39 Prozent). Das entspricht einem Preis von 35,25 Euro pro Gramm.