Großaktionäre von Daimler halten trotz der Gewinnwarnung und des massenhaften Rückrufs von Mercedes-Fahrzeugen noch an Vorstandschef Dieter Zetsche fest. Doch das könnte sich ändern - unter einer Bedingung.

Großaktionäre von Daimler wollen trotz des massenhaften Rückrufs von Mercedes-Fahrzeugen aktuell noch keinen Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche fordern. Das ergab eine Umfrage der WirtschaftsWoche unter großen Investoren. Einige wollen derzeit noch abwarten, wie der Widerspruch von Daimler gegen den amtlichen Rückruf von 774.000 Autos ausgeht und erst dann ein Urteil über Zetsche fällen. "Aktuell kennen wir noch nicht alle Fakten", begründet das einer.

Der Daimler-Chef hatte nach dem Auffliegen von Dieselgate bei Volkswagen beteuert, dass bei seinem Unternehmen, das er seit zwölf Jahren führt, nicht betrogen werde. Der Rückruf könnte - wenn Daimlers Widerspruch dagegen abgewiesen wird - das Gegenteil belegen und Zetsche der Unwahrheit überführen - oder als schlecht informierten Unternehmenslenker entlarven. Beides wäre wenig schmeichelhaft und könnte in einen Rücktritt münden, den dann auch Investoren fordern könnten.

Allein: Die Zeit spielt dabei im Moment für Zetsche: Sein Vertrag läuft nur noch bis Ende 2019 - und wie lange der Gang durch die Instanzen dauert, steht in den Sternen. Aktuell jedenfalls liegen dem zuständigen Verwaltungsgericht in Schleswig "keine Klagen von Autoherstellern" vor. Daimler hat also noch keine Klage eingereicht. Das geht auch nicht, denn vor Erhebung einer entsprechenden Klage muss der Konzern noch ein Widerspruchsverfahren beim Kraftfahrt-Bundesamt in die Wege leiten. Dieser Widerspruch ist laut Gericht "binnen eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheides zu erheben". Eine mögliche Klage ...

