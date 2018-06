www.quadient.com Quadient, ehemals GMC Software, gab heute bekannt, dass das 2018 Aspire Leaderboard für Kundenkommunikation Quadient zum Top-Leader im Markt für Kundenkommunikationsmanagement (Customer Communications Management, CCM), Omni-Channel Orchestration und Overall CCM gewählt hat. Aspire Customer Communications Services evaluierte unabhängig die aktuellen Angebote und Strategien von 17 Anbietern, um das Aspire Leaderboard mit dem Ziel zu schaffen, CCM als eigenständiges Segment innerhalb des breiteren Customer Experience (CX)-Marktes zu fördern.

Als Neopost-Unternehmen mit mehr als 350 Vollzeit-Entwicklern für CCM und CX setzt Quadient auf Innovation. Es ist das einzige Unternehmen, das Datenqualitätsfunktionen und Kundenkommunikation in einem umfassenden Portfolio mit flexiblen Implementierungsoptionen zusammenführt, einschließlich On-Premise-, Hybrid- und Cloud-Lösungen für eine Vielzahl von Benutzern und Geschäftsanforderungen. Durch die Zusammenarbeit mit Quadient und die Verwendung der Lösung Quadient Inspire haben Unternehmen die Möglichkeit, große Mengen an Kundendaten zu nutzen und zu validieren, um jede personalisierte Kommunikation schnell über die gesamte Kundenreise hinweg zu liefern. Das Ergebnis ist die Fähigkeit, das Geschäftswachstum in einem Markt voranzutreiben, der durch Kundennähe, schnell wechselnde Technologien und komplexe Vorschriften geprägt ist.

"Die umfangreiche Kundenkommunikationssuite von Quadient und sein Engagement für seine Vision haben dazu beigetragen, seine starke Position im Aspire Leaderboard 2018 zu sichern", sagte Kaspar Roos, CEO und Gründer von Aspire. "Besonders beeindruckt waren wir von Quadients Scaler- und Omni-Channel-Koordinationslösungen, die ihren Kunden durch Cloud-Enablement und intelligente Automatisierung helfen, Geschäftssilos zu überwinden.

"Wir sind sehr stolz darauf, die Spitzenposition im Aspire Leaderboard für Kundenkommunikationsmanagement 2018 einzunehmen", sagte Tamir Sigal, CMO, Quadient. "Unser Ziel als Unternehmen war es immer, Innovationen und Fortschritte auf den CCM-Markt zu bringen, die es unseren Kunden ermöglichen, ein unvergleichliches Kundenerlebnis zu bieten. Unser Ranking im Aspire Leaderboard ist eine Anerkennung und Bestätigung dafür, dass Quadient die Bedürfnisse des Marktes versteht und diese in Produkte und Dienstleistungen umsetzt, die sie erfüllen".

Das 2018 Aspire Leaderboard kann hier aufgerufen werden. Die Profilseite von Quadient kann hier aufgerufen werden.

Aspire-Haftungsausschluss

Das Aspire Leaderboard ist von Aspire Customer Communications Services Ltd. urheberrechtlich geschützt und basiert auf den Erkenntnissen und Meinungen der Aspire-Beratungsorganisation. Aspire unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die im Aspire Leaderboard enthalten sind.

Über Aspire

Aspire Customer Communications Services ist ein Boutique-Beratungsunternehmen, das sich auf die Branchen Customer Communications Management (CCM) und Digital Customer Experience (DCX) spezialisiert hat. Aspire arbeitet mit seiner profunden Marktexpertise und globalen Erkenntnissen mit Technologieanbietern, Dienstleistern, Unternehmen und Investoren zusammen, um ihnen zu helfen, ihre CCM-Ziele zu erreichen. Weitere Informationen darüber, wie Aspire Unternehmen hilft, die Komplexität der Kundenkommunikationswelt zu meistern, finden Sie unter http://www.aspireccs.com.

Über Quadient, vormals GMC Software

Quadient unterstützt Unternehmen bei aussagekräftigen Interaktionen mit aktuellen und zukünftigen Kunden. Quadient ist ein Unternehmen von Neopost Digital und ermöglicht Unternehmen mit seinem Technologie-Portfolio durch zeitnahe, optimierte, kontextuelle, hoch individualisierte und akkurate Kommunikation über das gesamte Spektrum von Kanälen hinweg ein verbessertes Kundenerlebnis zu entwickeln. Unsere Lösungen vereinen und aktivieren die gesamte Organisation im Namen des Kundenerlebnis durch eine verbesserte Zusammenarbeit und die Einsicht in die Kundenreise. Quadient unterstützt weltweit eine Vielzahl von Kunden und Partner in Finanzdienstleistungs-, Versicherungs- und Dienstleistungsbetrieben in ihrem Bestreben, ein hochwertiges Kundenerlebnis über mobile, digitale, soziale Medien und Drucktechnologien zu erreichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180621005543/de/

Contacts:

Sandy Armstrong

Account Executive

Sterling Kilgore

+1 630 964 8500

sarmstrong@sterlingkilgore.com