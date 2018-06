Unterföhring (ots) - sixx liebt die Frauen, und die Frauen lieben sixx! Das feiert der weiblichste aller TV-Sender in der TV-Season 2018/2019 mit außergewöhnlichen neuen Eigenproduktionen wie "Paula kommt - Sexpedition Deutschland", der Rückkehr von "Promi Big Brother - Die Late Night Show" und den besten US-Serien für junge Frauen. Senderchefin Wiebke Schodder: "2018 läuft für sixx bisher hervorragend. Wir liegen mit unseren TV-Quoten weit über Vorjahr. Und sixx holt die jungen Frauen auch dort ab, wo sie viel Zeit verbringen: in der digitalen Welt. So sind wir mit 770.000 Facebook-Fans, 222.000 Twitter-Followern, 60.000 Instagram-Abonnenten und vielen tausend Fans auf weiteren Social-Kanälen weiter auf dem besten Weg zur echten Multichannel-Brand."



Neue Sex-Erkenntnisse, eine neue Tattoo-Jury und die Rückkehr der Late Night Show mit Jochen und Melissa: die Eigenproduktionen 2018/2019



Was läuft eigentlich 2018 in deutschen Betten? Um das herauszufinden, begibt sich sixx-Sexexpertin Paula Lambert mit ihrem neuen Co-Host Lukas Klaschinski auf Sexpedition. In zwei Prime-Time-Specials, die sixx im September ausstrahlt, entdeckt, diskutiert und beleuchtet das Duo die Sexfantasien und -gewohnheiten der Deutschen. Noch mehr zum Thema gibt's im Herbst in neuen Folgen von "Paula kommt - Sex & gute Nacktgeschichten" und der zweiten Staffel der Live-Call-in-Show "Paula kommt ... am Telefon". Klassiker: Im Herbst kreiert Enie van de Meiklokjes wieder köstliches Gebäck in "Sweet & Easy - Enie backt" und nimmt die sixx-Zuschauer außerdem in einer neuen Staffel "Sweet & Easy - Das Foodmagazin" mit auf kulinarische Wissensreise.



Wiebke Schodder: "Wir setzen ganz klar weiter auf unser Erfolgsrezept: Für die zentralen Themen im Leben von Frauen stehen bei uns einzigartige, starke Role-Models - Paula Lambert für alles rund um Liebe und Sex, Enie van de Meiklokjes für den Food-Kosmos und Janin Ullmann für den perfekten Style. Unsere Zuschauerinnen können sich mit ihnen gut identifizieren und vertrauen ihnen, deshalb bin ich ausgesprochen glücklich, dass wir sie auch in der neuen TV-Saison auf sixx on air haben werden."



Ab dem 3. August widmet sich sixx in der dritten Staffel von "Horror Tattoos - Deutschland, wir retten deine Haut" schlimmen Tattoo-Sünden. Die Cover-up-Profis Randy Engelhard, Peggy Lou und Alexander Kroll (Finalist von "Pain & Fame") erleben in sechs Folgen Geschichten, die in wahrstem Sinne unter die Haut gehen. Aber nicht nur "Horror Tattoos" ist zurück - ebenfalls im August reibt sich das scharfzüngige Moderatoren-Duo Jochen Bendel und Melissa Khalaj nach einem Jahr Pause endlich wieder am Lästerlagerfeuer die Hände, in "Promi Big Brother - Die Late Night Show".



Coole Powerfrauen, angenehmes Schaudern und ganz viel Herzklopfen - die Serien auf sixx 2018/2019



Riesenerfolg für NBC in den USA, mehrere GOLDEN GLOBE® und EMMY® Auszeichnungen - die wundervolle Serie "This Is Us" bekommt auf sixx ein neues Zuhause. Am 16. Juli startet die Erstausstrahlung der zweiten Staffel mit einer Doppelfolge im TV - und vorab mit einem exklusiven Online-Highlight: Bereits eine Woche vorher läuft die erste Folge auf www.sixx.de als Deutschlandpremiere. Außerdem zeigt sixx in der Season 2018/2019 neue Staffeln von "Supergirl" (ab 5. Juli), "Pure Genius", "Reign" (beide ab 9. Juli), "iZombie", "The Magicians", "Salem" (alle ab Herbst) sowie die finale Staffel "The Originals" (ebenfalls ab Herbst) und die fünfte Staffel "The 100" (Winter). Kein sixx ohne die besten Kultserien für junge Frauen: Carrie, Samantha, Charlotte und Miranda erobern ab 23. Juli den Nachmittag mit "Sex and the City", und die wunderbaren "Gilmore Girls" zeigen montags in der Prime Time, dass Frauen sich jeden Tag feiern sollten.



