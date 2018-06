Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (12.40 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.763,50 -0,31% +1,80% Euro-Stoxx-50 3.422,55 -0,50% -2,32% Stoxx-50 3.057,58 -0,05% -3,78% DAX 12.576,44 -0,94% -2,64% FTSE 7.628,58 +0,02% -0,07% CAC 5.349,53 -0,42% +0,70% Nikkei-225 22.693,04 +0,61% -0,32% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,84 +52

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,79 65,71 -1,4% -0,92 +9,0% Brent/ICE 73,53 74,74 -1,6% -1,21 +13,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.263,01 1.268,33 -0,4% -5,32 -3,1% Silber (Spot) 16,22 16,28 -0,4% -0,06 -4,2% Platin (Spot) 864,42 871,50 -0,8% -7,08 -7,0% Kupfer-Future 3,03 3,04 -0,5% -0,01 -9,1%

Die Ölpreise geben am Donnerstagmittag wieder stärker nach. Auf die Preise drückt zum einen der festere Dollar, zum anderen die Aussicht auf ein höheres Ölangebot der Opec. Der Iran habe seine ablehnende Haltung offenbar aufgegeben und würde einer "kleinen" Anhebung der Opec-Produktion auf der kommenden Sitzung zustimmen, heißt es in einer Studie der Commerzbank. Mit Abgaben zeigt sich auch der Goldpreis. Händler verweisen hier zur Begründung ebenfalls auf den starken Dollar.

AUSBLICK AKTIEN USA

Der andauernde Handelsstreit zwischen den USA und China dürfte die Wall Street auch am Donnerstag fest im Griff haben und eine Erholung der Aktienkurse verhindern. Die Investoren sind zunehmend besorgt, dass die wechselseitigen Strafzölle der Weltwirtschaft schaden könnten. Immer mehr Marktbeobachter sind der Meinung, dass der Aufschwung in den USA, der größten Volkswirtschaft der Welt, seinen Zenit bereits überschritten hat und sich in einer späten Phase befindet. "Ein Handelskrieg ist für viele Anleger schon zu nah an der Realität, als dass sie sich noch wohlfühlen könnten", meint Lindsey Bell, Investment-Strategin bei CFRA. Die Aktie von Micron Technology steigt vorbörslich deutlich. Micron verdiente in seinem dritten Quartal netto 3,82 Milliarden Dollar, was bereinigt und je Aktie einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von etwa 95 Prozent entsprach. Der Umsatz zog um 40 Prozent an auf 7,8 Milliarden Dollar. Beides lag knapp über den Analystenerwartungen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:30 US/Federal Reserve Board, Ergebnisse der Banken-Stresstests

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-GB 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 0,50% zuvor: 0,50% -US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Juni PROGNOSE: +28,5 zuvor: +34,4 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 218.000 16:00 Index der Frühindikatoren Mai PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm 16:00 Index Verbrauchervertrauen Eurozone Juni (Vorabschätzung) PROGNOSE: 0,0 zuvor: +0,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Aktienmärkten hat der jüngste Erholungsversuch in einer weiteren Abwärtswelle geendet. Der DAX leidet vor allem unter einer Gewinnwarnung von Daimler, die Aktien des Autokonzerns brechen um 4,5 Prozent ein und reißen auch die anderen Autotitel und die Zulieferer mit nach unten. Die Gewinnwarnung von Daimler zeigt, dass der Handelskonflikt bereits auf Unternehmensgewinne drückt. Der Konzern rechnet nun nur noch mit einem operativen Gewinn leicht unter Vorjahresniveau. Bislang sollte dieser leicht über dem Vorjahresniveau liegen. Grund für die Gewinnwarnung sind die erhöhten Einfuhrzölle für US-Fahrzeuge in den chinesischen Markt. Die Zölle könnten nicht vollständig auf die Preise draufgeschlagen werden, so Daimler. Die Gewinnwarnung bietet auch einen Vorgeschmack darauf, was bei einer Eskalation des Handelsstreits passieren könnte. Die Aktien von VW und BMW geben ebenfalls deutlich nach. Auch Zulieferer wie Continental und Leoni fallen zurück. Abgekoppelt von der Stärke der Hersteller der Kosumgüter des täglichen Bedarfs sind Beiersdorf. Mit der Nachricht über einen möglichen vorzeitigen Abgang des CEO fallen die Aktien um knapp 4 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8.10 Uhr Mi, 17.11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1522 -0,45% 1,1554 1,1583 -4,1% EUR/JPY 127,23 -0,37% 127,88 127,48 -5,9% EUR/CHF 1,1494 -0,29% 1,1532 1,1523 -1,9% EUR/GBP 0,8789 +0,04% 0,8789 1,1387 -1,2% USD/JPY 110,43 +0,07% 110,70 110,06 -2,0% GBP/USD 1,3109 -0,51% 1,3146 1,3188 -3,0% Bitcoin BTC/USD 6.750,98 -0,1% 6.780,31 6.788,42 -50,6%

Der Yen zieht am Devisenmarkt gegen Dollar, vor allem aber gegen den Euro an. Im Handel wird dies als Signal für eine wieder steigende Risikoaversion gewertet. Eine Eskalation im Handelsstreit dürfte nach Einschätzung aus dem Handel mit Blick auf die großen Währungen vor allem den Euro belasten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Uneinheitlich - Gewinnen an den Börsen in Sydney und Tokio standen am Donnerstag teils kräftige Verluste an den anderen Aktienmärkten der Region Südostasien gegenübergestanden. In Australien gaben erneut Kursgewinne der im früheren Jahresverlauf gebeutelten Bankenaktien dem Markt Auftrieb. Auch an der Nachbarbörse in Neuseeland legte das Marktbarometer kräftig zu. In Japan stiegen die Kurse ebenfalls, zum Teil gestützt vom im Verlauf nachgebenden Yen. An den anderen Plätzen der Region dominierten rote Vorzeichen. In Hongkong zogen vor allem schwächere Kurse im Finanzsektor den Index ins Minus. Daneben belastete aber auch das starke Minus beim Kamaramodulehersteller Sunny Optical von fast 9 Prozent. Neue Nachrichten zu dem Unternehmen gab es nicht. Für das Minus in Schanghai wurden der Handelsstreit mit den USA verantwortlich gemacht. Dazu komme der immer noch trübe Ausblick des Telekomausrüsters ZTE. ZTE waren zwischenzeitlich von einem existenzbedrohenden Zulieferbann aus den USA betroffen und verloren seit Wiederaufnahme des Handels mit der Aktie rund 50 Prozent. Am Donnerstag schlossen ZTE kaum verändert. Unter den Einzelaktien verloren Ramsay in Sydney 7,5 Prozent. Der Krankenhausbetreiber hatte eine Gewinnwarnung ausgegeben. Für die Krankenversicherer des Landes könne dies möglicherweise ein günstiges Zeichen sein, spekulieren Marktteilnehmer. Der Subindex des Gesundheitssektors legte um 1,4 Prozent zu. Für Softbank ging es am Tag nach der Hauptversammlung in Tokio um 4,6 Prozent nach oben. CEO Masayoshi Son hatte dort die eigene Aktie als unterbewertet bezeichnet. Japanische Autoaktien blieben etwas zurück, Honda, Toyota und Nissan tendierten etwas leichter. Posco konnten sich in Seoul trotz einer Hochstufung durch die Ratingagentur Moody's dem Abwärtstrend nicht entziehen und gaben um 0,9 Prozent nach.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt tendieren auch am Donnerstag seitwärts. Angesichts des schwächeren Konjunkturumfelds in Deutschland und des Handelskonflikts sei die Lage allerdings labil, heißt es am Markt. Die Spreads im Crossover ziehen entsprechend bereits wieder etwas an.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Beiersdorf-Chef verlässt Unternehmen spätestens Ende 2019

Beiersdorf-Chef Stefan Heidenreich wird spätestens mit Ablauf seines Vertrags Ende 2019 das Unternehmen verlassen. Falls der Aufsichtsrat früher einen Nachfolger bestellt, werde Heidenreich sein Amt gegebenenfalls auch früher zur Verfügung stellen, teilte der Hersteller der weltweit bekannten Marken Nivea und Tesa mit. Vorstandsmitglied Stefan De Loecker wird ab 1. Juli zusätzlich zu seinem Ressort Near East/Americas die Verantwortung für "Planung, Strategie, Unternehmensentwicklung" übernehmen und den Vorstandsvorsitzenden vertreten.

BMW bestätigt Ausblick für 2018

Nach der Gewinnwarnung von Daimler hält BMW am Ausblick für das laufende Jahr fest. Der Geschäftsausblick des Unternehmens ist unverändert, wie der Münchener Premiumhersteller mitteilte. Angesichts der Diskussion um zusätzliche Zölle im Welthandel bewerte BMW weiterhin unterschiedliche Szenarien sowie mögliche strategische Optionen. Die Prognosen für 2018 setzten voraus, dass sich die weltweiten wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen "nicht wesentlich verändern werden".

Monte dei Paschi, Deutsche Bank stehen in Italien vor Strafzahlung

Die italienische Finanzaufsicht hat Manager der Banca Monte dei Paschi di Siena, der Deutschen Bank und Nomura wegen zwei komplexen Derivatetransaktionen mit Bußgeldern belegt. Die Geldstrafen summieren sich auf 2,3 Millionen Euro, wie aus Dokumenten der Aufsichtsbehörde hervorgeht. Dabei geht es um zwei verlustbringende Derivate-Geschäfte mit den Spitznamen "Alexandria" und "Santorini", und die Rolle, die 13 seinerzeit bei den drei Banken beschäftigte Manager dabei gespielt haben.

Siemens-CEO will Konzern mit nur 3 Sparten führen - Bericht

