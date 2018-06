Volkswagens Truck-Vorstand Andreas Renschler hat erstmals die gewünschten Einnahmen aus dem möglichen Börsengang seiner Sparte mit mehr als sechs Milliarden Euro beziffert. "Das dürfte gern ein bisschen mehr sein", sagte Renschler dem "Manager Magazin".

Geplant ist der Börsengang derzeit für den Sommer 2019, der Aufsichtsrat des Konzerns muss den Verkauf von Anteilen aber noch beschließen. Rund 25 Prozent der Anteile sollen nach den vorläufigen Plänen an die Börse, schreibt das Magazin. Derzeit hält VW an der Lkw- und Bus-Sparte mit Marken wie Scania, MAN und Volkswagen noch 100 Prozent. Sie beschäftigt 81.000 Menschen und setzte 2017 knapp 24 Milliarden Euro um.

Der genaue Zeitpunkt eines Börsengangs hänge genau wie die Höhe der gegebenenfalls zum Verkauf angebotenen Anteile auch von der Stimmung am Finanzmarkt ab, so Renschler. Volkswagen hat die Lkw-Sparte im Juni in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und damit kapitalmarktfähig gemacht. Für Herbst sei dann die zweite Wandlung in eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts (SE) geplant, sagte Renschler. Ein Börsengang sei auch dazu gedacht, die weitere Expansion der Sparte zu erleichtern, so der VW-Truckvorstand.

Die Einnahmen aus einem Aktienverkauf flössen zwar an den Eigentümer Volkswagen, aber der Konzern könne die Eigenkapitalstruktur der Tochter schon vor einem Verkauf von Anteilen stärken. Nach der RWE-Abpaltung Innogy 2016 und der Siemens-Medizintechnik Healthineers im Frühjahr 2018 wäre das der dritte milliardenschwere Börsengang in Deutschland innerhalb weniger Jahre.